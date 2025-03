Spirale luminosa avvistata anche nei cieli di Genova, ecco di cosa si tratta

Ieri sera nei cieli del Nord Italia e di altri paesi europei è apparsa un'enorme spirale luminosa di colore azzurro. In molti si sono chiesti di cosa si trattasse: se un evento astronomico insolito, un meteorite o addirittura un oggetto non iudentificato.

In realtà, la spiegazione è più "terrestre" di quanto si possa pensare: si tratta di uno dei razzi Falcon 9 di SpaceX, la compagnia aerospaziale di Elon Musk.

Come si è formato? - Come spiegato dalla pagina di divulgazione scientifica "Geopop", questa spettacolare spirale è stata generata dal secondo stadio del razzo, che ha rilasciato carburante e vapore acqueo: "Questo viene fatto per evitare qualsiasi inconveniente al momento del rientro. Il razzo, però, al momento del rilascio del carburante e del vapore acqueo si trova in una zona a bassissima temperatura, per cui questo materiale ghiaccia e si formano dei cristalli che riflettono la luce del sole anche se è notte, un po' come fa la luna. E qui sorge una domanda, ma perché ha formato quella forma incredibile nel cielo? Perché il razzo al momento del rilascio del carburante e del vapore acqueo sta ruotando su se stesso quindi questi cristalli si ghiacciano formando una spirale, seguendo la rotazione del razzo SpaceX.

Questa apparizione è stata un po' inaspettata, perché questo razzo SpaceX aveva il compito di portare in orbita un satellite per la sicurezza nazionale statunitense e quindi questo tipo di operazioni, per via della loro natura militare, non hanno una traiettoria nota. Non potevamo sapere che proprio ieri sera avremmo visto questo bellissimo spettacolo!"

Novità? - Non si tratta di una novità, ciò che è inedito, invece, è stata la possibilità ai nostri occhi, dovuta alle condizioni atmosferiche, di poter assistere a questo spettacolo celeste.

"Questo tipo di evento è considerato un fenomeno spaziale antropico - ha spiegato a Telenord Walter Riva, dell'Osservatorio Astronomico del Righi - ovvero risultante dall'attività umana, in particolare dalle operazioni spaziali. SpaceX, l'azienda fondata da Elon Musk, effettua attualmente più di due lanci a settimana, rendendo il Falcon 9 uno dei lanciatori più utilizzati al mondo. Oltre alle missioni segrete, SpaceX è nota per il dispiegamento della costellazione Starlink, composta da numerosi satelliti in orbita terrestre bassa. Questi satelliti sono progettati per fornire servizi internet a livello globale."

E' rischioso? - Molte persone si sono preoccupate sul pericolo che questa spirale potesse provocare: l'operazione, tuttavia, viene svolta in completa sicurezza, pertanto non comporta nessun pericolo o rischio per il nostro pianeta.

"I lanci di SpaceX - aggiunge Walter Riva - avvenivano principalmente dalla base di Vandenberg in California." Tuttavia, attualmente, molti lanci vengono effettuati dal Kennedy Space Center in Florida, diversificando così i siti di lancio. Nel 2024, la compagnia ha effettuato 134 lanci della famiglia Falcon (132 Falcon 9 e due Falcon Heavy), stabilendo un nuovo record mondiale per il numero di lanci in un singolo anno.

