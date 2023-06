Spezia-Verona, 1-3: la doppietta di Ngonge e un super Montipó mandano i liguri in serie B

Reti: 5' Ampadu (Autorete); 15' Ampadu; 26' Ngonge; 38' Ngonge.

Termina lo spareggio salvezza, lo Spezia viene battuto per 3-1 e retrocede così in Serie B.

Dopo una prima parte di gara dove il Verona la mette subito in discesa portando a due le reti di vantaggio, lo Spezia nella ripresa ci prova a riaprire la gara senza però trovare il guizzo giusto. Al 68' l'episodio che potrebbe cambiare la partita: Shomurodov supera con un pallonetto Montipó, Faraoni evita il gol con un tocco di mano. Rosso e rigore per lo Spezia con l'estremo difensore che però respinge la conclusione, debole e poco angolata di Nzola. Spareggio ricco di emozioni: le reti arrivano tutte nel primo tempo con l'autorete di Ampadu che poi segna riportando le Aquile in parità e la doppietta di Ngonge prima dell'intervallo.



Finisce la prima frazione di gioco con gli Scaligeri aventi di due reti. Dopo solo 5 minuti vanno in vantaggio grazie all'autore di Ampadu. Il centrale dello Spazia però trova la rete del pareggio con una conclusione potente dal limite dell'area sugli sviluppi di una punizione. Il pareggio dura però solo 10 minuti, infatti si scatena Ngonge che prima segna la rete del vantaggio dopo un bel triangolo con Djuric. Il trequartista degli Scaligeri segna poi la personale doppietta che vale il momentaneo 3-1.



Tutto pronto a Reggio Emilia per l'ultimo atto di una stagione che sembra non finire mai. Al Mapei Stadium Spezia e Verona sono pronte a sfidarsi per lo spareggio salvezza. Oltre 4000 tifosi aquilotti presenti in curva dello stadio pronti a sostenere la propria squadra regalando una cornice da brivido che potrà essere un fattore in più per centrare un'impresa che vorrebbe dire permanenza in Serie A. Entrambe le compagini hanno conquistato 31 punti in 38 giornate e da questa stagione è stato introdotto un terzo scontro diretto stagionale per decidere chi resterà al diciasettesimo posto in classifica confermandosi nella massima serie e chi invece scivolerà al diciasettesimo posto andando in Serie B assieme a Cremonese e Sampdoria.

Ecco le formazioni ufficiali

Spezia: Dragowski; Wisniewski (53' Verde); Ampadu; Nikolau; Ferrer (83' Agudelo); Zurkowski (65' Kovalenko); Esposito (83' Cipot); Bourabia; Reca; Nzola; Shomurodov. All: Semplici

Verona: Montipó; Magnani (85' Coppola); Hien; Dawidowicz (59' Cabal); Faraoni; Tameze; Sulemana; Depaoli; Ngonge (75' Tarraciano); Lazovic (59' Verde); Djuric (76' Gaich). All: Zaffaroni

Espulsione: 68' Faraoni per fallo di mano in area