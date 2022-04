Spezia-Venezia 0-0, la cronaca live dell'incontro

di Redazione

Un'occasione importante per parte: Bastoni da centroarea trova l'opposizione di Manepaa; Aramu colpisce una traversa su calcio di punizione

63' Altra iniziativa veneta con Aramu: sinistro dai 20 metri, facile parata per Provedel.

61' Azione insistita dei lagunari, che liberano Aramu per un diagonale che termina a lato.

59' Nel Venezia dentro Nsame e Crnigoj per Johnsen e Vacca: non cambia nulla dal punto di vista tattico.

57' Primo cambio nello Spezia: Verde rileva Kovalenko.

53' Spinge il Venezia in apertura di ripresa: Ebuehi in diagonale, para Provedel.

46' Via al secondo tempo.

Finisce il primo tempo: 0-0 il risultato.

45' Ammonizione per Ampadu che ferma una pericolosa ripartenza di Agudelo.

38' Venezia vicino al vantaggio. Aramu colpisce la traversa: magnifica la punizione dai 30 metri, ma il legno salva lo Spezia.

34' Clamorosa occasione per lo Spezia: Bastoni calcia dal cuore dell'area, Maenpaa salva di piede.

26' Fuga di Okereke a sinistra, cross che non trova deviazioni vincenti a centroarea.

11' Tentativo di Ampadu dalla distanza, palla a lato.

2' Primo assalto spezzino, con il cross di Gyasi per Maggiore: colpo di testa fuori misura.

1' Inizia la gara

Sfida da dentro o fuori per lo Spezia, che alle 15 al Picco affronterà il Venezia di Zanetti. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti salvezza. Gli aquilotti partono con 7 punti in più in classifica rispetto ai lagunari. Le formazioni ufficiali:

Spezia, 4-3-3: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Gyasi, Agudelo, Kovalenko.

Venezia, 4-3-3: Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Vacca, Ampadu; Aramu, Okereke, Johnsen.

Arbitra Daniele Doveri di Roma1.