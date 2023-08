Spezia travolto 3-0 a Catanzaro

Lo Spezia di Alvini (nella foto) incassa una pesante sconfitta a Catanzaro. Nel primo tempo Moro sbaglia un rigore, poi nella ripresa i calabresi dilagano: a segno Biasci, poi Nikolaou devia nella propria porta un tiro avversario, infine Pompetti fa tris.

Le Aquile non sono mai state realmente in partita, ci sarà da riflettere per Platek, Macia e Alvini.

CATANZARO-SPEZIA 3-0

RETI: 52' Biasci (C), 58' Aut. Nikolaou (C), 73' Pompetti (C);

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Pontisso (69' Pompetti), Ghion (78' Verna), Vandeputte, Sounas (62' Oliveri); Biasci (78' Donnarumma), Iemmello (69' D'Andrea). All. Vivarini.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Muhl, Nikolaou, Bastoni (72' Moutinho); Cassata, Esposito, Bandinelli (59' Zurkowski); Kouda (59' Krollis), Moro (63' Esposito), Antonucci (72' Moutinho). All. Alvini.