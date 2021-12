Spezia, smottamenti a Castelnuovo Magra e Ameglia: riaperta la circolazione sulla provinciale

di Marco Innocenti

Le forti piogge hanno causato molti disagi nello spezzino. Per il momento però il traffico scorre su un solo senso di marcia

Giorno di Natale decisamente movimentato per la Protezione Civile. A causa delle forti piogge cadute nell'arco di tutta la giornata, alcuni smottamenti hanno interessato i comuni spezzini di Castelnuovo Magra e Ameglia. Nel primo, si tratta di terreni privati adiacenti a due abitazioni occupate da 3 famiglie. Gli esperti stanno valutando se procedere alla loro evacuazione, a scopo precauzionale, fino alla messa in sicurezza dell'area interessata.

Sempre in quella zona, un altro smottamento ha reso impraticabile la strada provinciale. Intorno alle 22, la circolazione è stata riaperta anche se in un solo senso di marcia. Oggi, domenica 26 dicembre, si proseguiranno le operazioni per riaprire in entrambi i sensi.

Stessa situazione anche nel comune di Ameglia con via Fabricotti, sulla sponda occidentale del fiume Magra, interdetta alla circolazione a causa di una frana. Anche qui le squadre di operai hanno lavorato fino a tardi per ripristinare la circolazione, che è stata riaperta intorno alle 23,30.

[foto d'archivio]