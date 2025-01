Spezia, per l'attacco spunta il nome di Christian Gytkjaer

Lo Spezia sembra effettivamente intenzionato a intervenire sul mercato per rinforzare il reparto offensivo e il nome di Christian Gytkjaer potrebbe rappresentare una scelta molto interessante. L'attaccante danese, attualmente al Venezia, ha dimostrato di avere esperienza e un discreto fiuto del gol con 13 reti in 60 presenze. Non si tratta di numeri eclatanti, ma potrebbe essere una soluzione utile per dare profondità e nuove opzioni alla rosa di Luca D’Angelo.

Perché serve - L’esigenza di trovare un nuovo attaccante è legata anche alla condizione fisica di Edoardo Soleri, il cui infortunio al tendine sta tenendo lo Spezia in apprensione. La sua assenza prolungata, unita alla squalifica di Pio Esposito, lascia un vuoto pesante in un reparto già sotto pressione, soprattutto considerando la bassa media realizzativa degli altri attaccanti.

Il budget - La dirigenza dello Spezia sembra quindi consapevole della necessità di un rinforzo che possa garantire gol e affiancare Esposito, il quale ha comunque già dimostrato di essere un elemento chiave con i suoi 10 gol stagionali. Gytkjaer, per esperienza e caratteristiche, potrebbe rappresentare una scelta pragmatica per completare un reparto che, ad oggi, appare troppo dipendente da pochi giocatori. Resta da vedere se l’operazione andrà in porto ma è evidente che un innesto offensivo sarebbe cruciale per mantenere competitiva la squadra, soprattutto in vista delle prossime sfide e di un finale di campionato che lo Spezia sogna di vivere da protagonista.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.