Spezia, Napoletano: "Francis personaggio ingegnoso, ha coagulato 80 investitori"

"I Platek, dopo avere perso circa 70 milioni nello Spezia, non volevano più finanziare il club, che era a rischio. Per questo la trattativa con FC 32 ha avuto un'accelerata e si è concretizzata in circa due mesi. Paul Francis è un personaggio ingegnoso, che ha coagulato nel suo progetto 80 investitori, tra loro anche ex atleti. Ora vedremo se si crea l'alchimia con la nuova proprietà, che vuole sì realizzare plusvalenze di mercato ma per fare crescere lo Spezia sul modello di Atalanta e Ajax".

Lo ha raccontato al Derby del Lunedì, in onda su Telenord e telenord.it, Armando Napoletano, giornalista de Il Secolo XIX, spiegando nei dettagli la svolta societaria degli aquilotti, che tra l'altro sta disputando un eccellente campionato in serie B e con concrete possibilità di promozione in serie A.

