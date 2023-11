Spezia, l'annuncio shock di Salva Ferrer: "Ho il linfoma di Hodgkin". Il club: "Siamo tutti con te!"

"Mi hanno diagnosticato il Linfoma di Hodgkin e nelle prossime settimane inizierò col trattamento". Si affida ai social network il calciatore dello Spezia Salva Ferrer per comunicare la propria malattia, che lo lascerà per molto tempo fuori dal campo di gioco.

Il laterale spagnolo, attualmente in prestito ai ciprioti dell'Anorthosis dallo Spezia, ha scritto così in un post su Instagram: "Non è facile dover scrivere questo messaggio, ma da oggi voglio trasmettervi positività. Mi hanno diagnosticato il Linfoma di Hodgkin e nelle prossime settimane inizierò col trattamento. Anche se non posso negare che è stato un colpo duro tanto per me quanto per la mia famiglia, confido di poter recuperare presto per tornare a giocare e divertirmi il prima possibile. Ho ben chiaro che per lottare contro questa malattia la paura non serve a niente"

Il classe '98 in questa stagione aveva accumulato finora 7 presenze con un gol segnato e 630 minuti giocati.

Il linfoma di Hodgkin è un tumore del sistema linfatico che puo' avere origine dai globuli bianchi presenti nel sangue, nei linfonodi, nella milza, nel midollo osseo e in numerosi altri organi che compongono il tessuto linfatico.

Anche la società bianconera ha voluto inviare un messaggio di solidarietà al giocatore: "Per quattro stagioni hai lottato come un vera aquila per onorare la nostra maglia. Abbiamo gioito, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto insieme. Conosciamo bene la tua forza e siamo certi che anche in questo caso saprai uscirne vincitore! Forza Salva! Siamo tutti con te!