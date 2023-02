Spezia-Juventus 0-2, Kean e Di Maria puniscono degli aquilotti spreconi

Ottima prestazione dello Spezia, che però esce dal "Picco" con le ossa rotte. A far la differenza è il solito cinismo della Juventus di max Allegri, che segna con Kean nei primi 45' e chiude la pratica nella ripresa con la fiondata dai 25 metri del neoentrato Di Maria. In questa seconda occasione non perfetto federico Marchetti, subentrato nel primo tempo per sostituire l'infortunato Dragowski.

Si è rivisto Mbala Nzola tra le fila spezzine, l'angolano ha dato fastidio alla difesa ospite grazie alla sua straripante fisicità, ma deve ritrovare la condizione migliore per essere utile alla causa dei suoi. Solite certezze Agudelo e Reca, che hanno macinato chilometri e messo in difficoltà i diretti avversari.

Per la Juventus palma di migliore in campo a Perin, decisivo in almeno due occasioni. La partita sembrava chiusa, ma Gyasi e Nikolaou hanno avuto sui piedi due ottimi palloni, trovando sulla loro strada le risposte dell'ex estremo difensore del Genoa.

Lo Spezia resta così ancorato a quota 19, con due soli punti sul terzultimo punto di un Hellas Verona in crescita. La Juve aggancia invece il Bologna in settima posizione con 32 punti e proietta l'attenzione alla sfida di ritorno in Europa League contro il Nantes.