Spezia-Ascoli 2-1, partita interrotta e poi ripresa per soccorrere un tifoso colpito da malore

All'89' Spezia-Ascoli è stata interrotta sul 2-1 (risultato poi definitivo) allo stadio "Picco" per consentire i soccorsi a un tifoso sentitosi male in tribuna. La gara è stata fermata dall'arbitro Sozza, richiamato da steward e tifosi che da almeno un paio di minuti segnalavano un'emergenza sanitaria sugli spalti. Lo stesso capitano dello Spezia, Nikolaou, ha scavalcato il muretto di divisione tra campo e spalti per sincerarsi delle condizioni di un uomo, apparentemente di età avanzata, raggiunto dai sanitari presenti all'interno dell'impianto che gli hanno praticato il massaggio cardiaco prima del trasferimento in ospedale.

LA CRONACA - Spezia subito in vantaggio al 12'con Luca Vignali: l'azione parte da Elia che serve un traversone che il compagno deve soltanto appoggiare in rete.

Al 24 Pablo Rodriguez, imbeccato da Di Tacchio, pareggia il conto con una conclusione dal limite dell'area che beffa Zoet. Il primo tempo si chiude sull'1-1.

Nella ripresa dopo appena sette minuti lo Spezia si riporta in avanti: dagli sviluppi di un calcio d'angolo Bandinelli impegna Vasquez che non riesce a bloccare il pallone su cui su avventa Hristov per mettere in rete.

All'89' il gioco è stato poi interrotto per circa trenta minuti per consentire i soccorsi al tifoso.

Da quando il match è ripreso , l'arbitro ha concesso cinque minuti di recupero e il risultato non è cambiato.