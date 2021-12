Spezia-Empoli 0-0, la cronaca del match. Telenord in diretta

di Marco Innocenti

Motta rilancia Nzola fra i titolari, al suo fianco in attacco spazio a Manaj. Andreazzoli sceglie Pinamonti, alle sue spalle il duo Zurkowski-Di Francesco

24': Gran contropiede di Manaj lanciato verso la porta da una giocata sontuosa di Maggiore, Manaj poi s'incarta e Luperto lo chiude proprio al momento dell'ingresso in area

22': Angolo di Maggiore, testa di Nzola ma palla sul fondo

20': Giallo per Maggiore che entra in ritardo su Bandinelli

6': Ci prova dalla distanza Zurkowski, Provedel è attento e alza in angolo

4': Va giù in area Maggiore ma l'arbitro fa cenno che non c'è nulla. Protesta il Picco

1': Si parte. Il primo ballone è dello Spezia

PRIMO TEMPO:

Lo Spezia di Thiago Motta riceve la visita dell'Empoli, grande sorpresa di questa prima metà di stagione. I toscani, forti dei loro 26 punti che valgono il nono posto in classifica, scendono al Picco con l'intenzione di strappare una vittoria che darebbe ancor più lustro al loro campionato ma le Aquile non possono proprio lasciare altri punti per strada, visti i due soli punto di vantaggio su Cagliari e Genoa. Come se non bastasse, per lo Spezia c'è anche da riconquistare i tifosi dopo la contestazione della Curva Ferrovia al termina della gara di Coppa Italia, persa pochi giorni fa per 2-0 contro il Lecce.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

SPEZIA: Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca, Nzola, Manaj. A disposizione: Zoet, Zovko, Kovalenko, Hristov, Colley, Ferrer, Antiste, Sher, Agudelo, Nguiamba, Strelec, Bertola. All. Thiago Motta.

EMPOLI: Vicario, Stojanovic, Tonelli, Luperto, Marchizza, Ricci, Henderson, Zurkowski, Di Francesco, Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Stulac, Romagnoli, Mancuso, Cutrone, Bajrami, Fazzini, La Mantia, Fiamozzi, Asllani, Viti, Parisi. All. Andreazzoli.

ARBITRO: Maggioni (Ass. Mondin e Muto - IV: Cosso - Var: Doveri - Avar: Tegoni)