Spezia domato dal Bologna e dagli infortuni, al Dall'Ara gli Aquilotti cadono 2 a 0

Lo Spezia di Luca Gotti cade sul campo del Bologna per 2 a 0, rossoblù che colpiscono una volta per tempo con Posch e Orsolini. Gli aquilotti rimediano la seconda sconfitta consecutiva dopo una prestazione sotto tono non agevolata dai numerosi infortuni: escono dal campo per problemi fisici prima Kovalenko, poi Reca e Moutinho che era entrato dalla panchina.

Nel primo tempo tanta aggressività e pressing alto, mopo 17’ i liguri perdono Kovalenko per un problema muscolare, al suo posto entra Maldini che fa partire il primo tiro in porta della partita. I rossoblù si accendono dopo una mezz’ora abbastanza pallida: sinistro violento di Zikrzee che chiama alla prima grande parata Dragowski al 34’. Sull’angolo seguente, Ferguson viene fermato dal portiere polacco. L'1 a 0 dei felsinei arriva con un palla in area su cui Orsolini sbaglia lo stop, Posch il più lesto a scaricare sotto la traversa. Lo Spezia risponde con Reca che va al tiro dal limite con un rasoterra sul quale Skorupski tappa parzialmente perché la deviazione finisce sui piedi di Gyasi: paratona salva-risultato.

Nella ripresa gol annullato a Orsolini per fuorigioco, ma poco dopo, minuto 31’, Dominguez serve in profondità Orsolini che non sbaglia e infila il raddoppio. Lo Spezia perde anche Moutinho che esce in barella, e il culmine di una gara nera per gli aquilotti, che rimangono a + 6 sulla zona retrocessione

Le formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Moro (67' Dominguez), Schouten(85' Pyyhtia); Orsolini, Ferguson (78' Aebischer), Soriano (85' Barrow); Zirkzee. All. Motta.

SPEZIA (3-5-1-1): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm(64' Verde), Bourabia (78' Esposito), Ampadu, Agudelo, Reca (45' Moutinho - 67' Cipot); Kovalenko (17' Maldini); Gyasi. All. Gotti.

AMMONITI: 60' Soumaoro(B), 83' Posch (B), 87' Gyasi (S), 88' Esposito (S);

ARBITRO: Massimi di Termoli.