Spezia, D’Angelo: “Sulla proprietà ho letto ma non so nulla”. Scelte e mercato in vista del Cittadella

Luca D’Angelo è in attesa, assieme a tutti i tifosi della squadra, di notizia sul futuro dello Spezia. Alla vigilia della sfida contro il Cittadella, il tecnico bianconero ha commentato le indiscrezioni sulla nuova proprietà senza però avere ancora ricevuto comunicazioni ufficiali: “Ho letto quello che scrivono i giornali, ma non so nulla. Aspetto eventuali conferme”, ha dichiarato in conferenza stampa. Nel frattempo, resta aperto il nodo dell’attacco: l’infortunio di Soleri allunga i tempi di recupero e lo Spezia sta cercando un nuovo rinforzo.

Mercato – Il tecnico ha espresso il proprio disaccordo sul fatto che il mercato rimanga aperto durante il campionato, ma ha confermato che il club sta cercando un attaccante per sopperire all’assenza di Soleri, il cui infortunio si sta rivelando più lungo del previsto. Sulle voci che danno Lapadula vicino allo Spezia, ha preferito non confermare né smentire.

Scelte in attacco – Senza Soleri, D’Angelo sta valutando le opzioni offensive. "Colak può partire dall’inizio o subentrare a gara in corso, lo stesso vale per Kouda, che potrebbe essere impiegato a centrocampo o in avanti, come già successo a Carrara", ha spiegato il tecnico.

