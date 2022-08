Spezia, camion si ribalta e finisce oltre il guard rail

di Marco Innocenti

L'incidente è avvenuto a Carrodano. Ancora da accertare le cause

Nella mattinata di oggi, lunedì, i vigili del fuoco del distaccamento di Brugnato sono intervenuti in località Carrodano in provincia della Spezia per il recupero di un camion che trasportava generi alimentari. Per cause in via di accertamento, il mezzo si è ribaltato ed è finito fuori dalla sede stradale. Il conducente fortunatamente non ha riportato conseguenze. Per le operazioni sono state necessarie due autogru ed il taglio e la messa in sicurezza di alcune parti del guard rail.