Spezia-Bologna 0-1, la cronaca del match. Telenord in diretta

di Marco Innocenti

Tre legni colpiti dal Bologna: due con Barrow e uno con Arnautovic poi il rigore causato dal gomito alto di Nzola, in barriera. Arnautovic non sbaglia

90'+5: Finisce qui al Picco. Passa il Bologna

90': Ci saranno 4' di recupero al Picco

88': Giallo per Arnautovic

82': Punizione dal limite per il Bologna e fallo di mano di Nzola, in barriera dentro l'area di rigore. Massimi assegna il penalty. Dal dischetto va Arnautovic che la piazza a fil di palo alla sinistra di Provedel, che intuisce ma non ci arriva.

75': Thiago Motta manda in campo Agudelo e Ferrer al posto di Amian e Kovalenko

72': Girata di Salcedo, parata di Skorupski

67': Bologna vicinissimo al vantaggio con il tiro piazzato di Svamberg che cerca l'incrocio sul secondo palo ma il suo piattone sibila fuori di un soffio

65': Spezia pericoloso con l'incursione di Nzola, che viene contrastato proprio al momento del tiro, solo davanti a Skorupski

61': Terzo palo del Bologna! Azione insistita di Arnautovic che danza sul dischetto del rigore in area spezzina, pallone toccato corto per Barrow, tiro a girare che bacia il palo alla sinistra di Provedel e si spegne sul fondo

57': Triplo cambio nello Spezia: dentro Colley, Salcedo e Sala, escono Antiste, Reca e Strelec

56': Buon tiro di Amian dopo lo scambio rapido con Nzola, palla che gira ma Skorupski smanaccia in angolo

46': Si riparte

SECONDO TEMPO:

45': Finisce qui il primo tempo

44': Il Bologna si ferma ancora sul palo! Soriano entra in area dalla destra e crossa per Barrow: palla sul montante

37': Ammonito Reca

34': Angolo di Barrow, testa di Sumaoro che non inquadra lo specchio e la palla sfila di poco sopra la traversa

30': Destro di Maggiore, bloccato facilmente

28': Ottimo cross dalla trequarti di Orsolini, s'inserisce Svamberg ma Provedel è attento ed esce coi pugni

16': Mancino a girare di Antiste, palla che esce sul fondo

9': Occasionissima per il Bologna con Arnautovic ben pescato in area dalle retrovie, piattone mancino sull'uscita di Provedel ma palla che si stampa sulla faccia esterna del palo

7': Nzola frana a terra in area di rigore bolognese, l'arbitro fischia il fallo in attacco della punta spezzina. Arriva anche la conferma del Var

1': Si comincia, il primo pallone lo manovra lo Spezia

PRIMO TEMPO:

Spezia alla prova casalinga contro il Bologna. La squadra di Thiago Motta si presenta al Picco senza lo squalificato Gyasi, per una gara che mette in palio punti assolutamente preziosi per entrambe le squadre.

Ecco le formazioni ufficiali del match del Picco:

SPEZIA: Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Reca, Kovalenko, Maggiore, S. Bastoni, Strelec, Nzola, Antiste. A disposizione: Zoet, Zovko, Sala, Hristov, Ferrer, Colley, Agudelo, Manaj, Salcedo, Podgoreanu. All. Thiago Motta

BOLOGNA: Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate, Orsolini, Dominguez, Svanberg, Hickey, Soriano, Barrow, Arnautovic. A disposizione: Bardi, Mbaye, Dijks, Bonifazi, Annan, Binks, Viola, Vignato, Olsen, Santander, van Hooijdonk, Sansone. All. Mihajlovic

ARBITRO: Massimi di termoli (Ass. Di Iorio e Dei Giudici - IV: Santoro - VAR: Guida - Avar: Lo Cicero)