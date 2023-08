Spezia al debutto in casa del Sudtirol, Alvini: "Mettiamoci alle spalle la retrocessione, avanti con fiducia"

Lo Spezia ricomincia la propria avventura in serie B, dopo un triennio in massima serie che consegna al nuovo tecnico Massimiliano Alvini l'ossatura della squadra che domenica pomeriggio contenderà al Sudtirol i primi tre punti della stagione.

"Alla città vorrei chiedere, come ho chiesto alla squadra, di dimenticare ciò che è stato - dice in conferenza stampa -. Mi rendo conto della delusione e delle scorie di una retrocessione, ma è il momento di resettare. Quando sono venuto a giocare o a vedere partite alla Spezia, ho sempre visto una tifoseria che spingeva. Ora è il momento di guardare avanti con fiducia, entusiasmo e voglia. Noi siamo pronti a fare il massimo per lo Spezia".

Il calendario mette di fronte una formazione solida come il Sudtirol di Bisoli. "Grande rispetto per loro, la rivelazione dello scorso campionato. Posso dire però che per me il Sudtirol sa quello che vuole fare quando ha e quando non ha la palla. Già questo parla della difficoltà che troveremo. Un avversario sempre molto organizzato".

I 120 minuti di Coppa Italia contro il Venezia ("buona partita contro una squadra forte") hanno lasciato qualche dubbio di formazione. "Dopo la partita abbiamo avuto un paio di problemini. La formazione sarà figlia del lavoro settimanale, sull'intensità che vedo in allenamento, sulla voglia. Mi fido di tutti i calciatori che ho a disposizione".

Lo Spezia parte tra le favorite secondo molti osservatori, insieme alle altre retrocesse e a Parma e Palermo. "La serie B è un campionato bellissimo, non penso possa indicarsi una favorita. C'è molta qualità in tutte le squadre. Lo Spezia vuole essere all'altezza".