Spaccio di droga nel savonese, carabinieri arrestano altre quattro persone

Altre quattro persone sono state arrestate dai carabinieri di Savona nell'ambito dell'operazione denominata 'Petfood', per la quale già altri 11 soggetti erano finiti in carcere negli scorsi giorni. Il blitz aveva portato al sequestro di notevoli quantità di stupefacenti e una somma pari a un milione di euro.

Arresto - Nella giornata odierna, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Savona hanno effettuato 4 arresti in seguito ai primi interrogatori: in manette sono finiti un cittadino albanese di 48 anni, residente nel savonese già in carcere a Genova per spaccio di droga. Quest'ultimo è ritenuto uno dei fornitori delle sostanze illecite.

Arrestato in flagranza di reato un 32enne, già agli arresti domiciliari, nonché un 35enne e un 27enne tutti residenti in provincia di Savona, inizialmente indagati in stato di libertà ed oggi tradotti in carcere a Genova e Imperia.

Accusa - I quattro soggetti sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: interrogati dal G.I.P. del Tribunale di Savona, nei confronti dei primi due indagati sono state confermate le loro responsabilità e di conseguenza sono state convalidate la detenzione in carcere per il primo e gli arresti domiciliari per il secondo. Le altre due persone si sono avvalse della facoltà di non rispondere, oppure hanno tentato di ridimensionare la vicenda, fornendo versioni ritenute dal Giudice inverosimili, confrontandole con il risultato delle indagini dei carabinieri.

Indagini - L'attività d'indagine, durata circa un anno, ha portato in totale all’arresto di 13 persone e ad indagare complessivamente 22 soggetti, tra i 28 e i 77 anni, residenti o domiciliati in provincia di Savona, poiché ritenuti complici in un'attività illecita di detenzione e vendita di stupefacenti nel territorio ligure.

Sequestro - L’indagine ha permesso di sequestrare una somma di denaro pari a circa un milione e duecentomila euro, un’autovettura di lusso acquistata con i proventi illeciti e circa 50 kg di droga (cocaina, marijuana, hashish, MDMA e Ketamina). Lo spaccio della droga avrebbe portato a un ricavo illegale di circa 2 milioni di euro.

