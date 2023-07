Solca i mari "Forza Doria", nave rinfusiera di un armatore libanese

Solca i mari del mondo la nave "Forza Doria". Si tratta di una rinfusiera della flotta BFM, Blue Fleet Management, dell'armatore Roy Khoury, libanese cristiano maronita con base operativa in Grecia, proprietario di una flotta di una trentina di navi, grande tifoso dell'Arsenal.

Khoury infatti possiede navi da carico come "Great Arsenal" o "Super Henry", quest'ultima dedicata all'ex centravanti della Nazionale francese Thierry Henry.

Come nasce la "Forza Doria"? La "colpa" è di Andrea Berutti, broker marittimo genovese da una trentina d'anni residente ad Amburgo, tifoso blucerchiato. "Conosco Khoury da molti anni - spiega Berutti ad Angelo Scorza, fondatore e direttore del sito Ship2Shore, non nuovo a "scoperte" come questa, quale la petroliera "Vialli" - gli ho permesso di fare un bell’affare, e lui mi ha voluto ripagare nel modo migliore per me, che sono letteralmente ‘malato’ di Sampdoria, così come lui è davvero ‘pazzo’ per l’Arsenal. Gli ho proposto quattro alternative di nomi ed alla fine, per ribattezzare la bulk carrier English Bay, appena acquistata dalla Pacific Basin, il mio cliente ha scelto quello più agevole anche da pronunciare da parte di tutta la comunità internazionale dello shipping, ovvero: Forza Doria”.

Lo stesso Berutti spiega che l’attuale bi-cromia rossoblù dello scafo non deve trarre in inganno. “Le opere morte sono rosse per definizione, e la nave quando è carica ‘affonda’ fino a non fare più vedere la linea di galleggiamento. Comunque, a scanso di equivoci, Khoruy ha promesso di farla dipingere con colori più consoni”.

Costruita in Giappone nel 2000 al cantiere Kanda Zosensho KK di Kawajiri, la "Forza Doria" ha una capacità di 32.834 dwt, batte bandiera Barbados, è in classe NK, è formalmente proprietà della one-ship company Forza Doria Shipping SA.