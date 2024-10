SmartCup Liguria 2024, Neurotronika vince la dodicesima edizione

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

E’ Neurotronika il vincitore assoluto della dodicesima edizione di SMARTcup Liguria, il concorso per idee d'impresa generate da spin-off universitari e start-up imprenditoriali di Regione Liguria e organizzato da FILSE. Questa start-up sviluppa neuroprotesi cerebrali innovative per prevenire le crisi epilettiche resistenti ai farmaci. Grazie a una tecnologia all'avanguardia nel campo della neuromodulazione, Neurotronika mira a offrire una vita più godibile e socialmente integrata alle persone malate di questa patologia.

Sul podio anche:

ValoRI – Valorizzazione Ricerca e Ricercatori

Soluzione innovativa che permette di scalare il processo di trasformazione delle ricerche scientifiche in progetti imprenditoriali: grazie all'analisi semantica e alla clusterizzazione delle ricerche non pubblicate, tramite un AI Reasoning Model, ValoRI è in grado di orientare la ricerca verso risultati di impatto, favorendo l'incontro con investitori pubblici o privati.

Antares

Spin-off dell’Istituto Italiano di Tecnologia si propone di decarbonizzare settori come l’industria pesante, la chimica e i trasporti grazie alla produzione di idrogeno verde e altri e-fuel avanzati

Soberspace AI

Punta a ridurre gli incidenti stradali e a promuovere uno stile di vita più sano: l'app mobile proposta combina tecnologie avanzate come l’edge AI e l’uso di dispositivi indossabili e smartphone per fornire avvisi in tempo reale e suggerimenti per prevenire comportamenti a rischio.

La giornata conclusiva dell’edizione 2024, ospitata nella sede del BIC Genova – Incubatore di imprese di FILSE, è stata aperta dal Neopresidente FILSE, Gerolamo Taccogna, dal Vicesindaco Pietro Piciocchi e dal Direttore Dipartimento area Sviluppo Economico di Regione Liguria, Gabriella Drago. L’evento è stato presentato dal vicedirettore generale di Filse Maria Nives Riggio. L’iniziativa ha visto gli otto finalisti, selezionati fra i dodici arrivati alla fine di un percorso che ha coinvolto complessivamente 66 idee imprenditoriali, sfidarsi con il metodo dell’“elevator pitch”, una brevissima presentazione pensata per descrivere a potenziali investitori le qualità del proprio progetto e convincerli ad investire.

“È stato un onore ma soprattutto molto entusiasmante premiare i vincitori di questa edizione della SMARTcup Liguria 2024 proprio nella “casa” dove queste idee nascono, crescono e riescono poi a camminare con le proprie gambe – ha dichiarato Gerolamo Taccogna presidente di FILSE. - Il ruolo della finanziaria regionale, come braccio operativo di Regione Liguria, negli anni si è rafforzato così come il forte rapporto che Filse tiene, nel tempo, con le imprese che qui hanno visto la luce, supportandole con competenza, durante il loro percorso. Non possiamo - ha concluso Taccogna - che augurare un buon vento a tutti coloro che hanno partecipato”.

SMARTcup Liguria ha visto in questi anni la presentazione di 518 progetti di impresa, 60 dei quali si sono tramutati in imprese che fatturano e creano occupazione in Liguria.

SMARTcup Liguria è svolta in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova e l’Associazione PNI Cube, oltreché l’IIT, CNR, Comune di Genova e tutti gli attori dell’ecosistema ligure e non solo, che quest’anno hanno sostenuto l’iniziativa in oltre 70.

“Le numerosissime proposte progettuali che in questi dodici anni i giurati della SmartCUP Liguria – ha aggiunto Gabriella Drago Direttore Generale di Area Sviluppo Economico di Regione Liguria - testimonia l’attenzione che Regione Liguria ha mantenuto nel tempo su questi temi, curando un territorio fertile di idee imprenditoriali - ricche di innovazioni in svariati campi fra cui digitale e intelligenza artificiale, robotica, energie alternative e altro - che da qui poi riescono anche a convincere e a conquistare ribalte nazionali e internazionali. Le sinergie che Regione e Filse – ha concluso Drago - riescono a creare con il territorio vanno a costruire un ecosistema unico e sempre più forte, grazie al Genius Loci che possiamo vantare a Genova e in Liguria.”

I 4 vincitori si sono aggiudicati la partecipazione al Premio Nazionale per l’Innovazione, oltre a 6 mesi di ospitalità e di incubazione all’interno del BIC.

Anche l’Università di Genova ha proclamato i suoi vincitori della STARTCUP UNIGE, analoga iniziativa che si svolge in tandem con SMARTcup con importanti premi in denaro, che sono andati a "Biocycle", "Soberspace AI" e "YRBONUS”.

Inoltre, sono stati assegnati ulteriori trenta premi speciali, offerti dai partner dell’iniziativa del valore complessivo di circa 120.000 €. Di particolare rilievo anche il contributo di IREN che permetterà di potenziare le azioni di sviluppo e accelerazione successive alla manifestazione.

All’evento finale erano presenti oltre 150 persone che hanno partecipato con entusiasmo alla votazione informatica del pubblico.

“La SMARTcup – ha concluso Nives Riggio vicedirettore di FILSE - è solo l’inizio di un percorso. FILSE costruisce con le start up un solido rapporto, nel tempo, supportandole con le attività dell’incubatore, fresco di certificazione ministeriale, e attraverso la collaborazione con tutti gli attori dell’innovazione ligure e nazionale. Le vediamo crescere e svilupparsi. Abbiamo per questo, da tre anni, anche lanciato la “SMARTcup Plus” che mira a premiare i risultati e i successi delle imprese innovative che, a partire dalla SMARTcup hanno raggiunto importanti risultati economici e qualitativi”.

Durante l’evento è stato inoltre assegnato anche il premio SMARTcup PLUS 2024, dedicato alla PMI innovativa dell’anno. Il vincitore è "HODLIE", la start up innovativa che ha lanciato lo scorso anno una piattaforma predittiva per il portafoglio crypto, che ha avuto la meglio sugli altri due finalisti sono “Rewing” e “Boccamatta”.

Il prossimo appuntamento ora è al PNI - Premio Nazionale per l’Innovazione, promosso dalla rete nazionale degli incubatori di impresa universitari (PNICube), in programma a Roma il 5 e 6 dicembre: un’importante vetrina nazionale dove i finalisti liguri si misureranno con quelli delle altre regioni.