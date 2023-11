SmartCup Liguria: 12 progetti in gara nella sede di Filse, vince “ShapEN - Shaping Energy”

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

È “ShapEN - Shaping Energy” il vincitore assoluto dell’undicesima edizione di SMARTcup Liguria, il concorso per idee d'impresa generate da spin-off universitari e start-up imprenditoriali di Regione Liguria e organizzato da FILSE. Si tratta di un'azienda innovativa che mira a decacarbonizzare l'industria del trasporto marittimo, fornendo servizi di noleggio, gestione e logistica dei container elettrici che fungono da batteria per le navi portacontainer. ShapEN – Shaping Energy (parte della categoria Clean - Tech & Energy) si aggiudica anche la menzione speciale “Green&Blue” del Gruppo GEDI (media partner del Premio Nazionale dell’Innovazione).

Tra i vincitori dell'edizione 2023 ci sono anche Electroblaze (categoria Industrial), il progetto di uno scaldabagno elettrico di nuova concezione, ad alta efficienza che garantisce basso consumo e che eviterà per sempre quel momento in cui arriva l’acqua fredda mentre stiamo facendo la doccia; “Aurelio” (categoria Ict), un navigatore mototuristico e cicloturistico che porterà l’utente alla scoperta dei migliori panorami e delle strade più interessanti per i motociclisti. Infine, Real Move (categoria Industrial): tratta di una soluzione di motion capture facile ed intuitiva da configurare, in grado di catturare e digitalizzare in tempo reale i movimenti umani.

La giornata conclusiva dell’edizione 2023, ospitata nella sede del BIC – Incubatore di imprese di Cornigliano, è stata aperta dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, dal sindaco di Genova Marco Bucci e dagli assessori regionali Simona Ferro e Andrea Benveduti (con un saluto video). L’evento è stato presentato dal vicedirettore generale di Filse Maria Nives Riggio. L’iniziativa ha visto gli otto finalisti, selezionati fra i dodici arrivati alla fine din un percorso che ha coinvolto complessivamente 88 idee imprenditoriali, sfidarsi con il metodo dell’“elevator pitch”, un discorso pensato per descrivere a potenziali investitori le qualità del proprio progetto e convincerli ad investire.

“La Liguria si conferma un luogo capace di creare innovazione, terreno fertile per offrire un’opportunità di sviluppo alle imprese tecnologica- commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Ricerca, sviluppo e high tech sono elementi chiave nella strategia di riconversione industriale e di crescita della Liguria. Iniziative come la SMARTcup sono fondamentali per dare un sostengo allo sviluppo delle idee e delle iniziative imprenditoriali: idee che, con la giusta promozione, possono diventare delle occasioni concrete di crescita economica, ricchezza e occupazione per il territorio. La lunga esperienza di SMARTcup, che quest’anno compie i suoi primi 11 anni, dimostra che il concorso animato da Filse sa dare i suoi frutti: in questo periodo sono stati presentati quasi 500 progetti, segno della vivacità tecnologica e imprenditoriale della nostra Regione”.

“La valorizzazione della ricerca, anche attraverso lo sviluppo della cultura d’impresa, è un asset che permette di proiettare al futuro la storica vocazione all’innovazione tecnologica tipica dei liguri - conferma l’assessore alla Scuola e all’Università Simona Ferro – sempre di più auspichiamo che l’Ateneo genovese accompagni la sua missione di formazione, con azioni di orientamento e supporto all’ingresso nel tessuto lavorativo dei suoi giovani. Crediamo nel lavoro dell’Università, e soprattutto nei nostri laureati, pertanto intendiamo incentivarne le idee innovative al fine di accompagnarle nel mondo imprenditoriale”.

“Negli anni Regione Liguria è stata molto coinvolta, insieme a Filse e al Bic, nel promuovere l’inventiva e il saper progettare delle nostre imprese e di coloro che un domani vorranno diventare imprenditori: anche con questa undicesima edizione della business plan competition regionale continuiamo ad accompagnare le idee a diventare vere e proprie attività – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - L’innovazione è motore dell’economia, dai settori più tecnologici a quelli più tradizionali, e la Regione è in prima fila nel sostenere questo fermento di idee, che sul nostro territorio è molto diffuso e prolifico”.

“Le startup sono al centro dell'innovazione tecnologica e sociale, portano nuove idee e soluzioni che possono migliorare la qualità della vita nelle città, ad esempio nel settore della mobilità, della sanità e dell'ambiente - dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci - Portano un'energia e una creatività che contribuiscono a rendere le città più dinamiche e vivaci. Complimenti al vincitore di questa undicesima edizione della SMARTcup, un evento di fondamentale importanza per sostenere e scoprire le nuove idee imprenditoriali. Da sempre sosteniamo la nascita di nuove realtà sul territorio, per la crescita della città e per fornire sempre nuove opportunità ai giovani. Genova va in questa direzione e i progetti presentati durante questa manifestazione dimostrano una grande vivacità nel nostro territorio".

“L’obiettivo di Filse è creare le condizioni ideali per agevolare l’emersione di buone idee provenienti dagli innovatori del territorio, accompagnandoli nello sviluppo della loro idea - spiega il presidente di Filse Lorenzo Cuocolo - I quattro vincitori potranno infatti, a titolo gratuito, essere inclusi per 6 mesi nel percorso di incubazione e di tutoraggio finalizzati alla creazione della loro impresa, presso i locali del Bic di Genova e Savona”.

Le idee sono state votate anche dal pubblico del Bic, che durante la finale ha conferito il “Premio Speciale del Pubblico Marco Paganuzzi” a "Electroblaze".

Anche l’Università di Genova ha proclamato i suoi vincitori della STARTCUP UNIGE, analoga

iniziativa che si svolge in contemporanea con SMARTcup con importanti premi in denaro, che sono andati a "ShapEN", "Airfield Security" e "Partynow". Sono stati conferiti anche numerosi premi collaterali (in denaro e servizi) da parte dei più di 50 partner dell’iniziativa, per un valore complessivo di circa 100.000 euro. Fondamentale il contributo di IREN che permetterà la realizzazione di un investor day per le start up liguri in programma all’inizio del 2024.

Durante l’evento è stato inoltre assegnato anche il premio SMARTcup PLUS 2023, dedicato alla PMI innovativa dell’anno, promosso dal network SMARTNET che include attualmente una sessantina di aderenti tra le principali startup e PMI innovative liguri. Il vincitore è "JAMIN", la PMI innovativa dedicata alla ricerca e allo sviluppo di tecniche di affinamento subacqueo per vini e distillati; gli altri due finalisti sono “Genoa Instrument” e “Teseo”.

Il prossimo appuntamento ora è al PNI - Premio Nazionale per l’Innovazione, promosso dalla rete nazionale degli incubatori di impresa universitari (PNICube), in programma a Milano il 30 novembre e 1° dicembre, un’importante vetrina nazionale dove i finalisti liguri si misureranno con quelli delle altre regioni.