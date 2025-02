Sestri Ponente, arrestato 54enne con 200 grammi di cocaina

Un 54enne residente a Sestri Ponente è stato arrestato dagli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso in possesso di un’ingente quantità di cocaina.

La perquisizione – Il blitz è scattato nel primo pomeriggio di sabato 15 febbraio, quando i poliziotti hanno fatto irruzione nell’abitazione del sospettato. Durante la perquisizione, sono stati trovati 200 grammi di cocaina suddivisi in piccole dosi già pronte per la vendita. La droga era nascosta in diversi punti della casa: sotto il divano, in cucina e nella cantina di pertinenza.

Il materiale sequestrato – Oltre alla cocaina, gli agenti hanno rinvenuto tre bilancini di precisione, utilizzati per pesare la sostanza, materiale per il confezionamento delle dosi, due telefoni cellulari e una somma in contanti pari a 2.635 euro, ritenuta il probabile provento dell’attività di spaccio.

L’arresto – Il 54enne è stato immediatamente fermato e trasferito presso il carcere di Marassi, in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini proseguono per ricostruire la rete di distribuzione della droga e verificare eventuali collegamenti con altri soggetti.

