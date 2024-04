Sestri Levante, stadio Sivori, lavori a rilento: sindaco Solinas cambia impresa esecutrice e direttore del cantiere

Proseguono i lavori di adeguamento ai criteri infrastrutturali, di sicurezza, funzionali e sportivi necessari per ottenere l’idoneità al campionato di calcio della Lega Italiana Calcio Professionistico del campo sportivo comunale Giuseppe Sivori a Sestri Levante: il sindaco Francesco Solinas illustra le tappe dell’avanzamento del progetto finanziato da Regione Liguria con risorse del Fondo Strategico e dal Comune, per quasi 3 milioni di euro complessivi.

“L'impegno dell'Amministrazione per ridurre al minimo i tempi delle procedure amministrative - sostiene il sindaco Francesco Solinas - è stato evidente e chiaro sin dall'inizio. Infatti, si è riusciti a completare tutte le attività necessarie per l'assegnazione dei lavori, riducendo al minimo possibile le tempistiche ed evitando ritardi causati da complicazioni burocratiche”.

“Dopo l’affidamento dei lavori avvenuto a fine novembre, il consorzio aggiudicatario ha incaricato dell’esecuzione delle opere una delle imprese consorziate e questa società, nonostante la valida presentazione del suo programma di attività, durante il mese di dicembre ha lavorato con ritmi molto bassi - continua il sindaco - All’inizio di gennaio sono stati fatti ripetuti solleciti per un aumento delle lavorazioni, che nelle tre settimane successive, nonostante le ripetute rassicurazioni, non si è verificato. A questo punto, ho personalmente domandato l’allontanamento dell’impresa dal cantiere e la sua sostituzione o l’arrivo di altre imprese. Il Consorzio, rimasto scosso dalle critiche, ha provveduto a mettere in cantiere due delle sue migliori imprese, una per le opere strutturali e l'altra per l'impiantistica elettrica. Al contempo, per parte comunale, è stato sostituito anche il Direttore dei lavori il quale, per seri motivi personali, ha lasciato spazio ad un nuovo professionista. E’ bene sottolineare che l’allontanamento dell’impresa esecutrice e il cambio della direzione dei lavori sono misure eccezionali che raramente si verificano nell’ambito degli appalti, ma in questa situazione era necessario e lo abbiamo fatto con decisione. In questa fase di contestazione all’appaltatore è stato di grande supporto l’assessore regionale Giacomo Giampedrone che ringrazio per la costante collaborazione dimostrata anche in questo momento appoggiando l’azione dell’Amministrazione, intervenendo e mettendo a disposizione i competenti uffici regionali”, sottolinea il primo cittadino di Sestri Levante.

“Le nuove imprese hanno impiegato circa una decina di giorni per organizzare il lavoro in cantiere per poi proseguire i lavori con grande impegno e convinzione, che tutt’ora stanno mantenendo. Tuttavia, la fiacchezza dell’avvio dei lavori, la mancata risposta ai primi solleciti, il tempo necessario alle nuove imprese per organizzarsi e alcuni inevitabili quanto usuali imprevisti di cantiere, hanno determinato l’attuale ritardo nel fine lavori. Si ritiene comunque che l’opera, interamente finanziata con risorse pubbliche di provenienza comunale e soprattutto regionale, verrà ultimata - conclude - in tempi tali da consentire il tempestivo avvio delle attività dell’Unione e per l’ottenimento dell’omologazione sportiva”.