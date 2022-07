Sestri Levante, rissa nella movida: giovane ferito a un fianco

di Redazione

Sull'episodio stanno indagando i carabinieri attraverso le numerose telecamere situate nel centro storico

Colpito a un fianco con un oggetto appuntito è finito al pronto soccorso un giovane

lavagnese. Il fatto è avvenuto la scorsa notte in via xxv Aprile cuore della movida sestrese, durante una lite generate dall'alcool. Il 19 enne è stato soccorso dai militi della croce Verde e trasportato al pronto soccorso di Lavagna: la prognosi è lieve.

Questa sera in occasione della notte bianca e del concerto gratuito di Roberto Vecchioni vigileranno sull'appuntamento, per evitare eventuali situazioni di rischio tra i giovani una quarantina di uomini tra tra vigili urbani, guardia di finanza e carabinieri. Chiuso il lungomare e parcheggi gratuiti con bus navetta dal parco Mandela alla spiaggia sestrese dove avrà luogo il concerto.