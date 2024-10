Sestri Levante: rissa in strada a bottigliate, tre feriti

Tre feriti è il bilancio di una violenta lite scoppiata ieri sera in viale Roma a Sestri Levante, la strada porticata di accesso alla stazione ferroviaria. A terra sono rimaste grandi macchie di sangue. Per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, tre persone, un 25 enne ed un 18 enne di Sestri Levante e un 18 enne del Bangladesh prima hanno arrecato danni agli arredi e vetrata di un bar e poi si sono affrontati a colpi di bottiglie rotte sotto il porticato.

Sul posto ambulanze della croce verde e croce rossa, sanitari del 118 ed i carabinieri. I tre protagonisti della rissa sono stati portati in ospedale al pronto soccorso di Lavagna: due sono stati dimessi dopo la sutura di ferite da taglio mentre uno è rimasto ricoverato in osservazione per ferite e perdita di sangue. Tutti e tre si trovano in stato di arresto per rissa.