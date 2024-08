Sestri Levante, Risaliti: "Bello tornare al Sivori, i tifosi ci daranno qualche punto in più"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Bello tornare a casa, poter giocare al "Sivori" ci consentirà di ottenere qualche punto in più e di provare di nuovo a mantenere la categoria come abbiamo fatto l'anno scorso pur tra mille difficoltà. Siamo gente tosta e lotteremo, anche con l'aiuto dei nostri tifosi".

Lo ha detto il presidente del Sestri Levante, Stefano Risaliti, in occasione della presentazione dei lavori di ammodernamento dello stadio, conclusi grazie al contributo di Regione, Comune della stessa società ligure. "Per noi la serie C è tanta roba - ha aggiunto Risaliti - non è facile fare calcio in una regione con Genoa in A, Sampdoria e Spezia in B, Entella stesso in C con anni di cadetteria alle spalle, ma noi non molliamo".