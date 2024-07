Sestri Levante: riqualificazione frazione Loto, conclusa la ripavimentazione del borgo

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione della pavimentazione della frazione di Villa Loto nel Comune di Sestri Levante, iniziati lo scorso dicembre. Nell’ambito degli incontri periodici con frazioni e quartieri, l'Amministrazione comunale coglie l’occasione per inaugurare la rinnovata pavimentazione, il prossimo mercoledì 24 luglio alle ore 18:00 presso il salone parrocchiale della chiesa di San Giacomo a Villa Loto.

All'incontro saranno presenti il sindaco Francesco Solinas, il vicesindaco Sandro Muzio, i tecnici comunali e i rappresentanti dell’impresa esecutrice.

L'intervento è stato articolato in diverse fasi: la realizzazione di nuove reti di raccolta per la regimazione delle acque piovane, la verifica e il miglioramento dei sottoservizi esistenti, nonché il rinnovamento dell'acquedotto esistente e successivamente è stata rinnovata completamente la pavimentazione in calcestruzzo deteriorata dal tempo, con la posa di lastre di Luserna con ridotte porzioni di raccordo in acciottolato come prescritto dalla Soprintendenza, in perfetto accordo con l’ambiente caratteristico di Villa Loto.

L'intervento è stato finanziato con fondi PNRR, Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale per 235.000€ e co-finanziato da risorse comunali per 5.000€.

“L’obiettivo principale dell’intervento era la regolarizzazione dei camminamenti del borgo, insieme alla verifica dei sottoservizi esistenti e, in alcuni punti, il rifacimento e la realizzazione di condotti, caditoie e griglie per il convogliamento delle acque piovane - spiega il sindaco Francesco Solinas -. Grazie a questi lavori è migliorato l’aspetto estetico del borgo, ma anche complessivamente la gestione delle acque meteoriche, fondamentale per il contrasto al dissesto idrogeologico. Nell’ottica di migliorare e riqualificare le varie frazioni di Sestri - aggiunge ancora il sindaco - in questi mesi abbiamo avviato alcuni progetti di fattibilità tecnico-economica in modo tale da averli pronti per futuri finanziamenti o per poterli finanziare con fondi Comunali”.