Sestri Levante: da Bach a... Chiambretti, giovedì 21 Andrea Bacchetti al pianoforte all'Annunziata

Giovedì 21 dicembre, alle ore 21, presso la Sala Agave dell'ex Convento dell'Annunziata a Sestri Levante si terrà il concerto "Da Bach a Piero Chiambretti - 4 secoli di Musica in Televisione" del pianista genovese Andrea Bacchetti. L'evento, a ingresso libero e gratuito, è organizzato dal Comune di Sestri Levante nel quadro delle manifestazioni natalizie.

Il maestro Bacchetti si esibirà in un recital che accompagnerà gli spettatori alla scoperta di quattro secoli di storia della musica, dal periodo barocco di Bach, al classicismo di Mozart, al romanticismo di Debussy, per poi spaziare attraverso le epoche con brani iconici di Ennio Morricone, Henry Mancini e Oscar Peterson. Si tratterà di un "concerto racconto", con Bacchetti che intreccerà l'esecuzione pianistica con racconti, storie, note musicologiche ed esperienze personali legate ai brani eseguiti offrendo al pubblico un viaggio musicale e un'esperienza straordinaria prima del Natale.

“Siamo molto lieti di offrire a tutta la cittadinanza l’opportunità di assistere al concerto di uno dei pianisti più apprezzati nel panorama musicale nazionale ed internazionale. Un grande artista, 100% ligure, innamorato di Sestri Levante - sottolinea l’assessore agli Eventi e Turismo, Giuseppe Ianni - Questo evento va nella direzione di alzare la qualità della proposta culturale e turistica, nel periodo che precede la settimana del Natale. Molte saranno le novità nei prossimi mesi: arte, musica e spettacolo, che vedranno protagonisti artisti di primissimo piano per una Sestri Levante punto di riferimento della cultura, non solo locale”, conclude Ianni.

IL PROGRAMMA

J.S. Bach - 4 preludi dal Clavicembalo Ben Temperato – II libro

D. Cimarosa - Sonata in Do minore

D. Scarlatti - Sonata in La maggiore K 238

Sonata in La maggiore K 322

W.A. Mozart - Fantasia in Re minore K 397

F. Schubert - Improvviso in la bemolle maggiore, op. 142 n.2

F. Liszt - Consolation n° 3 in re bemolle maggiore

L. Boulanger - Prelude in re bemolle maggiore

C. Debussy - Da Children’s Corner

Jimbo’s Lullaby; The little sheperd

E. Morricone - Gabriel’s Oboe (arrangiamento A. Bacchetti)

H. Mancini - Moon River (arrangiamento A. Bacchetti)

O. Peterson - He has gone (arrangiamento A. Bacchetti)

H. Villa-Lobos - O Polichinelo