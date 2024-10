Sestri Levante, bimba di poche settimane muore in casa

Un'altra tragedia ha colpito il Tigullio ligure: questa mattina una bimba di poche settimane è morta in casa a Sestri Levante

A darne notizia è la Direzione Sanitaria della Asl4, che spiega come nonostante i familiari siano stati assistiti telefonicamente nel tentativo di rianimarla in attesa dei soccorsi, non siano riusciti a salvarla.

Dalla Centrale di Lavagna hanno guidato il padre nella rianimazione neonatale, mentre l'automedica, già presente a Sestri Levante per un altro intervento, ha raggiunto l'abitazione in pochi minuti dice la Asl.

"Il medico e l'infermiere dell'automedica hanno provato a rianimare la piccola, ma i ripetuti tentativi sono stati vani. Il decesso è stato dichiarato alle 6.35 per sospetta SIDS, per cui sono stati avviati tutti i protocolli con l'Ospedale Gaslini previsti in questi casi. La Direzione Aziendale dell'Asl 4 esprime il proprio profondo cordoglio e si stringe alla famiglia in questo immenso dolore".

«La sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS), nota anche come sindrome della morte improvvisa infantile, oppure, in terminologia comune "morte in culla", è il decesso improvviso e inaspettato di un bambino minore di un anno di età, apparentemente sano - spiega il Direttore Sanitario, Giovanni Andreoli -. La SIDS (dall'inglese Sudden Infant Death Syndrome) è più frequente tra uno e cinque mesi e rappresenta una delle cause principali di morte nel primo anno di vita".

Pochi giorni fa una bambina di un anno era deceduta fra le braccia del padre a Moconesi, dopo essere stata dimessa dal Pronto Soccorso dell'ospedale di Lavagna per una crisi intestinale (LEGGI QUI). Su questo episodio la Procura di Genova aveva aperto un fascicolo