Sestri Levante: al via piano di potenziamento illuminazione in zone critiche della viabilità urbana

Il Comune di Sestri Levante (nella foto, uno scorcio molto particolare del centro storico) ha avviato un progetto per migliorare la sicurezza della circolazione stradale, in particolare per ridurre il rischio di incidenti, con l’installazione di nuovi impianti di illuminazione per attraversamenti pedonali. L'iniziativa è stata affidata a Edison Next Spa ed è finanziata grazie ai proventi delle contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada, con un investimento complessivo di 80 mila euro.

Il progetto prevede l’installazione di sistemi di illuminazione dedicati in otto punti strategici della viabilità cittadina, selezionati come aree prioritarie per garantire una maggiore sicurezza. Tra questi, sono inclusi diversi tratti di via Nazionale, come nei pressi del supermercato al civico 221, gli incroci con via Giorgio Bo, via Cambiaso, e via Alessandro Manzoni, oltre all’area di fronte alla Farmacia di Pila e l’incrocio con via Eraldo Fico. Interventi sono previsti anche in via Tino Paggi, all’ingresso del Parco Bruno Monti, e in via Sara.

I lavori, che partiranno nella primavera del 2025, rappresentano un importante passo avanti per la sicurezza stradale della città, con l’obiettivo di rendere più visibili e sicuri gli attraversamenti pedonali, soprattutto nelle aree ad alto traffico.