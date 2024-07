Sestri Levante, 200 partecipanti alla settima tappa di Orientamenti Summer

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sono stati 200 i partecipanti alla settima tappa di Orientamenti Summer al palazzo Fascie Rossi di Sestri Levante. L’evento, creato dalla Regione Liguria, ha l’obiettivo di sostenere gli studenti e i loro genitori nella scelta del percorso formativo post scuole medie; per farlo vengono fornite una serie di informazioni utili, dalle attitudini personali al focus sull'offerta scolastica e sul mondo del lavoro, per arrivare a una decisione consapevole. L’iniziativa nel suo complesso ha superato le 2300 iscrizioni, suddivise nelle nove tappe a cui se ne aggiungerà una extra, dovuta all’elevato numero di richieste di partecipazione, il 15 luglio ai magazzini del Cotone di Genova.

A organizzare l’appuntamento di Sestri Levante e l’intero tour ligure l’assessore regionale alla Formazione e all’Orientamento Marco Scajola, che afferma: “Tappa dopo tappa stiamo continuando a riempire le nostre sale con un’edizione di Orientamenti Summer che si appresta a diventare da record. Stiamo dando un supporto concreto a centinaia di giovani e famiglie liguri nella delicata scelta del percorso formativo post scuole medie. La risposta avuta, fino a oggi, è fonte di grandissima soddisfazione e conferma quanto il nostro operato possa davvero essere utile per arrivare a una decisione consapevole. Ribadisco come Regione Liguria non creda in una formazione di serie A o serie B, ma in una formazione adatta alle caratteristiche e alle aspirazioni, tutte lecite, di ogni singolo ragazzo. Orientamenti è cresciuto in maniera esponenziale diventando un contenitore attivo ed efficace per 365 giorni all’anno. L’attività svolta con ‘Summer’ e i grandi risultati ottenuti sono il giusto riconoscimento per quanto fatto durante tutto l’anno scolastico 2023/2024 per i ragazzi di tutte le fasce di età. Mi riferisco alle oltre 110mila presenze avute con il Festival di novembre, all’incredibile successo del Career Day a Genova e, per la prima volta, a Savona e in versione Career Talk a Imperia, ma anche ai webinar online capaci di coinvolgere oltre 10mila genitori”.

“Desidero ringraziare Regione Liguria e l'assessore Scajola per aver deciso di portare a Sestri Levante questo importante momento di supporto e confronto per gli studenti e le famiglie – commenta il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas-. Eventi come questo sono fondamentali per accompagnare i ragazzi nell'orientamento e nella scelta del proprio futuro scolastico. Sestri Levante e il comprensorio del Tigullio offrono una gamma completa di istituti superiori, dove, se correttamente guidati, tutti i nostri ragazzi possono realizzare le loro aspirazioni”.

Studenti e genitori potranno trovare sul sito di riferimento www.orientamenti.regione.liguria.it materiale utile per approfondire quanto discusso durante l’incontro. Al medesimo indirizzo è possibile prenotarsi per le prossime tappe di Orientamenti Summer a partire da quella della Spezia prevista per l’8 luglio, alle ore 18, all'interno della mediateca regionale ligure Sergio Fregoso.

A margine dell'iniziativa regionale, l'Università degli Studi di Genova ha svolto un proprio workshop di orientamento per la scelta della formazione universitaria che ha coinvolto circa 30 studenti delle scuole superiori.