Serravalle, al Designer Outlet oltre 60 dipendenti di McArthurGlen Italia si trasformano in volontari per Medici Senza Frontiere

Il Gruppo McArthurGlen rinnova il proprio impegno verso la responsabilità sociale sostenendo Medici Senza Frontiere attraverso “Biscotti Senza Frontiere”, la prima iniziativa solidale di piazza promossa dall’organizzazione medico-umanitaria.

Sabato 19 e domenica 20 ottobre, Biscotti Senza Frontiere sarà in oltre cento piazze italiane, tra cui i quattro Designer Outlet McArthurGlen: Serravalle, Noventa di Piave, Castel Romano e La Reggia a Marcianise.

In occasione di questo evento speciale, circa 60 dipendenti dei centri McArthurGlen parteciperanno in prima persona all’iniziativa benefica trasformando il proprio tempo di lavoro in opera di volontariato a favore di Medici Senza Frontiere, sensibilizzando i visitatori su attività e urgenze affrontate quotidianamente dall’associazione medico-umanitaria.

I volontari McArthurGlen, appositamente formati per l’occasione, saranno a disposizione per offrire, a fronte di una donazione minima di 15 euro, una scatola di biscotti unica, che ritrae il celebre fuoristrada utilizzato nei contesti di emergenza, simbolo dell'impegno di Medici Senza Frontiere nel trasferire pazienti, trasportare forniture mediche e farmaci, e raggiungere le aree più remote per offrire cure vitali.

L'indipendenza economica di Medici Senza Frontiere permette all'organizzazione di operare basandosi esclusivamente sulle necessità mediche, senza essere influenzata da interessi politici o economici. Con la donazione minima di 15 euro per la scatola di "Biscotti Senza Frontiere", è possibile fornire 7 kit per medicazioni d'urgenza e offrire quindi un supporto essenziale e concreto a comunità che si trovano in situazioni critiche.

Per McArthurGlen, il riconoscimento della propria responsabilità sociale e ambientale è alla base di ogni iniziativa. L’ambizione del Gruppo è infatti quella di avere un impatto positivo sia sull'ambiente che sulle comunità in cui opera, attraverso progetti concreti e innovativi. Questo impegno si riflette nella piattaforma di responsabilità sociale e ambientale Evolve, che mira a guidare un cambiamento reale affrontando tematiche cruciali come inclusione, tutela della salute e riqualificazione urbana, promuovendo azioni tangibili e positive. Con questo spirito, all’interno delle attività di Evolve, il Gruppo McArthurGlen dà la possibilità ai propri dipendenti di commutare ogni anno due giornate di lavoro retribuite in opere di volontariato come l’iniziativa “Biscotti Senza Frontiere”.

“In McArthurGlen siamo convinti che il nostro impegno vada oltre il semplice business. Sostenere Medici Senza Frontiere ci permette di unire le nostre forze a quelle di chi, quotidianamente, è al servizio di persone che vivono in condizioni di emergenza.” - afferma Matteo Migani, General Manager di Serravalle Designer Outlet – "Siamo estremamente orgogliosi dell'entusiasmo con cui i nostri dipendenti hanno scelto di partecipare attivamente a questa iniziativa e di poter offrire ai nostri visitatori un'occasione concreta per contribuire, attraverso un semplice gesto, a fare una reale differenza nella vita di chi si trova in condizioni di estrema necessità."