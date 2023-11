Serracchiani (Pd) a Telenord: "Israele, neutralizzare Hamas tutelando i civili. Ma l'Europa non faccia l'errore di dimenticare l'Ucraina"

Ospite della rassegna stampa di Telenord, la parlamentare PD Debora Serracchiani (già vicesegretario nazionale e capogruppo alla Camera, ex presidente del Friuli Venezia Giulia, avvocato) analizza la guerra in Medio Oriente: "La comunità internazionale si attivi per neutralizzare Hamas, tutelando i civili di entrambe le parti, come auspicato dal segretario di Stato Usa Anthony Blinken nel suo viaggio nei luoghi del conflitto. Al tempo stesso però l'Europa non dimentichi che in Ucraina è in corso un conflitto dirimente per le sorti del nostro Continente e dell'assetto delle relazioni internazionali".