Serie A, la stagione 2022/23 potrebbe partire il 13 agosto. A novembre lo stop per i Mondiali

di Marco Innocenti

Il Consiglio di Lega avrebbe votato l'anticipo della prossima stagione, che si chiuderebbe il 4 giugno

La Serie A pensa già alla prossima stagione. Il Consiglio di Lega infatti starebbe valutando di far iniziare il prossimo campionato in anticipo rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni. Anzi, le date sarebbero già state individuate. Si parla infatti di far partire la stagione il 13 agosto, con le prime sfide di campionato, per poter concludere la stagione il 4 giugno. In mezzo, lo stop forzato per i Mondiali in Qatar, con il campionato che si fermerebbe il 13 novembre per permettere lo svolgimento della manifestazione.