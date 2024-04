Senato, Pucciarelli (Lega): "Parte iter legge su vittime dell'incuria e delle mancate manutenzioni"

“Con l’inizio delle audizioni in commissione Affari costituzionali, questa settimana è entrato nel vivo l’iter del nostro disegno di legge per il risarcimento delle famiglie delle vittime di eventi dannosi derivanti dall’incuria. Un atto dovuto, frutto del confronto con le famiglie delle vittime, che è stato fondamentale per dare luce al provvedimento e lo sarà anche nelle prossime settimane, in cui continuerà il ciclo di audizioni". Così la senatrice spezzina della Lega Stefania Pucciarelli.

"Ringraziamo la collega Tilde Minasi, prima firmataria, per aver concretizzato - dice la parlamentare ligure - una norma dovuta a chi ha vissuto in prima persona quel terribile 14 agosto, così come altre tragedie causate da chi doveva ma non ha fatto nulla per salvaguardare i cittadini. La tragedia del Ponte Morandi è indelebile, ma ci sembra doveroso che lo Stato si faccia carico di eventi tragici connessi all’erogazione di servizi pubblici, sostenendo le famiglie di chi non c’è più”.