"Sembra L'Avana ma è Genova", l'affettuoso paragone di Lucia Mascino per la Superba

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"La Liguria o Cuba? Genova o L'Avana?": il dubbio potrebbe essere amletico, nel senso che a proporre il paragone è l'attrice Lucia Mascino, impegnata proprio in questi giorni al Teatro Nazionale per "Amleto²". Lo spettacolo è scritto, diretto e interpretato da Filippo Timi, con il quale Mascino collabora, sul palco o davanti alla macchina da presa, fin dal 1997. Ma in realtà le domande che legano la Lanterna all'isola di Fidél Castro e Che Guevara nascono lontano dal palcoscenico.

Lo spunto - L'attrice di origine marchigiana ha postato sui suoi canali social una breve storia dal titolo "Mi ricordo quando", registrata al Porto Antico: "Ero venuta a Genova tanti anni fa, avevo poco più di vent'anni, facevo "il Maestro e Margherita" di Bulgakov, uno spettacolo estivo. E mi ricordo quando venivo qui al Porto di Genova, bellissimo, per correre, per prepararmi perché era uno spettacolo dove serviva un po' di atleticità".

La scintilla - Il panorama del Bigo, dei Magazzini del cotone e della città raccolta attorno al suo storico cuore aveva stregato la giovane Mascino versione runner, al punto da far scattare la passione: "Per me Genova è stato un colpo di fulmine, come L’Avana: quanto assomiglia all’Avana... Le palme...", conclude nel finale della storia.

Lo spettacolo - "Amleto²" è andato in scena giovedì 2 e venerdì 3 gennaio al Teatro Nazionale, mentre sono previsti altri due appuntamenti per sabato 4 e domenica 5 gennaio. La tragedia shakespeariana viene rivisitata in "un travolgente elogio della follia", secondo la presentazione ufficiale, con tanti personaggi oltre all'Amleto-Timi: completano il cast infatti Marina Rocco, Elena Lietti, Gabriele Brunelli e naturalmente l'ormai genovese adottiva Lucia Mascino.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.