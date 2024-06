Sea&Green, la rivista del turismo di qualità in Liguria: presentazione a Palazzo Pallavicino

Una serata all'insegna di qualità e bellezza. Sono gli ingredienti della rivista Sea&Green Liguria, nella sua versione estiva, presentata a Palazzo Interiano Pallavicino nel cuore di Genova. Un percorso di 180 pagine tra sorprese e opportunità, dalla costa all'entroterra, per stupire l'ospite che sceglie la Liguria, ma anche per regalare nuove curiosità agli stessi residenti che, magari, non conoscono la totalità delle perle annoverate all'interno dell'offerta riassunta nella pubblicazione.

Eleganza e fascino si mescolano in un prodotto editoriale firmato Edizioni Liguri in cui la stella polare resta l'esaltazione della meta Liguria. La presentazione in una serata all'insegna dell'amore per una terra, lunga e stretta, in grado di garantire forti emozioni in ogni stagione con colori speciali durante l'attuale periodo estivo a cui fa riferimento la nuova collezione di articoli consultabile in tutti i principali esercizi commerciali della regione, ma anche via web scaricandola sul sito seagreenliguria.it.

La soddisfazione dell'editore Massimiliano Monti: "Una straordinaria vetrina per la nostra terra in cui la parola qualità è il filo conduttore di un racconto che spazia su molteplici argomenti. Siamo orgogliosi di questa rivista, realizzata in italiano e in inglese, perché esporta la Liguria nel mondo mediante la consultazione cartacea e web. Una promozione profonda e ricercata che passa dall'unione del lavoro pubblico all'attenzione per gli investimenti privati. Ci fa piacere notare, altresì, un grande attaccamento alla rivista di molti operatori che hanno compreso come da queste pagine passi un prestigioso biglietto da visita per la Liguria tutta".

Gli chef stellati Michelin raccontano il proprio estro dall’estremo Ponente alle appendici orientali della regione. I talenti della buona tavola, ristorante per ristorante, con menu che si distinguono non solo dalla fantasia, ma soprattutto per ricchezze naturali del territorio, costituiscono una parte rilevante di Sea&Green. Pesce, carni e verdure trionfano in una scelta rigorosa che premia cucina, posizione e servizio. Nel numero Summer ’24, per esempio, si passa dal Ponente che ha per epicentro la Sanremo del prossimo Festival, diretto e condotto da Carlo Conti, alla poesia marinara di Camogli, nel Levante, senza tralasciare servizi di costume e cronaca dedicati a Portofino. Per concludere con La Spezia, hub delle Cinque Terre. Non secondari appaiono i focus sulla stagione da record del Teatro Carlo Felice, di Porto Antico e di ulteriori realtà del sistema Liguria già proiettate nel futuro.

Nella suggestiva cornice di Palazzo Interiano Pallavicino, la presentazione ufficiale della rivista. Le dichiarazione degli ospiti.

Tra loro, il sindaco di Genova e della Città Metropolitana, Marco Bucci: "Il dato rilevante è quello di una pubblicazione ricercata che guarda al mondo. Il mio mare? Ho notato che è presente in grande rilevanza nella composizione di Sea&Green Summer a partire già dalla copertina. Mi è stato chiesto un consiglio da skipper per mezza giornata di tempo utile con partenza da Genova. Ho risposto che la tappa a San Fruttuoso di Camogli vanta scenari senza paragoni. La sua visione arrivando dall'alto è già unica, ma dalla costa regala emozioni, forse, ancora più forti".

L'onorevole Ilaria Cavo, vice presidente della commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera: "Mostrare questa rivista a Roma, e non solo, rende l'idea della bellezza presente nella nostra terra. La strada della promozione della Liguria è stata tracciata da tempo e prosegue tutt'oggi con grandi risultati. I nostri territori sono sempre più internazionali, pubblicazioni come quella presentata dall'editore Massimiliano Monti regalano ulteriore solidità al sistema Liguria. Da cronista, poi, ho apprezzato un lavoro di meticolosa ricerca giornalistica".

Applausi per il lavoro svolto da parte del sovrintendente del Carlo Felice, Claudio Orazi: "La cura sulla parte fotografica regala l'idea della grandiosità relativa ad alcune nostre rappresentazioni. Per la realtà che mi onoro di guidare è un momento straordinario caratterizzato da mesi di attività itinerante e l'impegno a proseguire l'internalizzazione della cultura ligure nel mondo con innumerevoli tappe in più continenti, peraltro, esaltate dal racconto di Sea&Green".

Mauro Ferrando, in qualità di presidente di Porto Antico, invece, sottolinea l'estate della struttura frequentata da più generazioni: "Ospiteremo decine di eventi con una capienza della nostre aree musicali ulteriormente aumentata. Il Porto Antico oggi non solo è la piazza di Genova e della Liguria, ma il cuore pulsante della città capoluogo. Siamo davvero orgogliosi del lavoro svolto e un complimento speciale a questa rivista per aver avuto la capacità di raccontarlo nel modo più appropriato".