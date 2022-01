Scuola, Costa: "In caso di positività e dad, ragazzi in auto sorveglianza e non quarantena"

di Marco Innocenti

"Entro un paio di giorno arriverà una circolare con i dovuti chiarimenti. Il sistema deli colori? Quello può essere modificato solo in consiglio dei ministri"

Un chiarimento chiesto a gran voce da più parti, quello relativo alle quarantene nel mondo della scuola. Un chiarimento che sarebbe "in arrivo molto presto - fa sapere il sottosegretario alla salute Andrea Costa, intervenuto ai microfoni di Radio 24 - Nei casi di positività che fanno scattare la Dad, i ragazzi si intendono in auto sorveglianza e non più in quarantena". La differenza potrebbe essere chiarita con una circolare nelle prossime ore, tra oggi e domani.

"Se ne parlerà al massimo all'inizio della prossima settimana - ha aggiunto Costa - così come per il ritorno in classe di guariti e vaccinati con solo il tampone" senza cioé il certificato medico. Servirà più tempo invece per le altre modifiche, tra cui quella al sistema delle zone colorate o al fatto di poter evitare il ricorso alla Dad per gli studenti vaccinati: "Per queste misure serve modificare dei Dpcm, e quindi serve un consiglio dei ministri che potrebbe arrivare dopo il voto per il Quirinale all'inizio della settimana prossima. Sono ottimista - ha concluso Costa - domani arriverà il voto decisivo per Quirinale e all'inizio della settimana prossima i cambiamenti necessari".