Scoiattoli ai Parchi di Nervi: animalisti di Gaia contro il ritorno, "Bogliolo ritiri odg oppure il consiglio non lo voti"

Il ritorno degli scoiattoli rossi ai Parchi di Nervi, propugnato dal consigliere regionale Federico Bogliolo, anche presidente del Municipio territorialmente competente, vede contraria l’associazione GAIA Animali e Ambiente, che invita Bogliolo a "ritirare l’Ordine del giorno che inviterebbe a introdurre lo scoiattolo rosso all’interno del Parchi di Nervi in primo luogo per il loro bene". "Nel caso l’Ordine del giorno non venga ritirato GAIA invita i consiglieri regionali a non votarlo".

Gli ambientalisti di Gaia sottolineano infatti che gli scoiattoli dovrebbero essere catturati in natura e trasportati, ma il loro habitat nei parchi non sarebbe adatto alle loro necessità ecologiche e alimentari. Inoltre, la vicinanza a strade e ferrovie rappresenterebbe un rischio per la loro sopravvivenza. A differenza dello scoiattolo grigio, che si adattava bene ai Parchi di Nervi, secondo gli animalisti lo scoiattolo rosso ha comportamenti e esigenze diverse, ed è meno confidente con le persone. Inoltre, esistono problematiche legali, poiché lo scoiattolo rosso è considerato patrimonio dello Stato e non può essere catturato e trasferito. Un tentativo simile era stato fatto nel 2017, ma non era andato a buon fine.

La questione dovrebbe approdare domani in consiglio regionale, con Bogliolo che non è intenzionato a cambiare posizione.

