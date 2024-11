Sciopero generale, attenti a bus e metro: ecco come muoversi nelle 4 province della Liguria

Lo sciopero generale indetto per oggi da varie sigle sindacali, come noto, colpirà anche il settore dei trasporti in Liguria. Ridotto da 24 a 4 ore su ordinanza ministeriale, lo stop interesserà autobus, metropolitane e servizi ferroviari locali. Le quattro province liguri - Genova, La Spezia, Savona e Imperia - si preparano a gestire ritardi e riduzioni del servizio, pur garantendo i trasporti essenziali.

Genova, AMT - Lo sciopero coinvolgerà il servizio urbano, provinciale e la Ferrovia Genova-Casella. Il personale viaggiante si asterrà dalle 9.30 alle 13.00 per il servizio urbano e ferroviario, mentre per il provinciale l'orario sarà dalle 9.00 alle 13.00. Personale a terra e delle biglietterie aderirà nelle stesse fasce. “In occasione di precedenti scioperi, l’adesione variava dal 5% al 25% a seconda della sigla sindacale,” informa AMT. Saranno garantiti i servizi per persone disabili e i servizi convenzionati già prenotati.

La Spezia, ATC - Anche ATC La Spezia annuncia lo stop dalle 9.00 alle 13.00, coinvolgendo il personale di linea, delle officine e degli uffici. L’azienda segnala possibili ritardi successivi alla fine dello sciopero, legati al rientro graduale del personale. Durante l’ultima mobilitazione simile, l’adesione del personale comandato in servizio ha raggiunto il 25,26%. Garantiti i servizi minimi per disabili.

Savona, TPL Linea - TPL Linea, operante nel savonese, prevede uno stop dalle 9.00 alle 13.00, con probabili riduzioni del servizio anche prima e dopo lo sciopero. L’azienda assicura i servizi indispensabili, in particolare per il trasporto di persone disabili. “Ci scusiamo per i possibili disservizi,” dichiarano da TPL.

Imperia, Riviera Trasporti - Riviera Trasporti conferma la riduzione dello sciopero alle ore 9.00-13.00. I presidi saranno comunque assicurati, ma il servizio regolare non sarà garantito durante la fascia oraria indicata. Anche in questo caso, i disagi potrebbero protrarsi per un breve periodo dopo la fine della protesta.

Adesioni e impatto previsto - Il livello di adesione varierà in base alla provincia e alla sigla sindacale. In passato, l'adesione degli operatori si è attestata tra il 5% e il 25% nelle diverse aree. I cittadini sono invitati a pianificare con attenzione i propri spostamenti e a informarsi sui servizi garantiti.