Sciopero aereo, i dipendenti Volotea e Easyjet si aggiungono alla protesta di Vueling e Ryanair

"Si sta svolgendo in queste ore, con presidi presso gli aeroporti di Napoli, Milano Malpensa e Venezia, lo sciopero di 24 ore del personale delle compagnie aeree Easyjet e Volotea con una massiccia adesione di piloti e assistenti di volo in tutta Italia". A comunicarlo la Uiltrasporti che prosegue: "Lo sciopero, che si aggiunge a quello indetto sempre per oggi in Ryanair e a quello di 4 ore in Vueling, si è reso necessario per protestare contro una continua compressione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e contro il mancato adeguamento dei salari almeno al minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore.

Si tratta di situazioni - prosegue la Uiltrasporti - non più sostenibili per cui auspichiamo come sempre l’instaurazione di sane e corrette relazioni industriali. Nel caso di Wizzair, ad esempio, non coinvolto in questa azione di sciopero, siamo in attesa di capire se la società ha intenzione di avviare un percorso costruttivo per la risoluzione delle problematiche interne che coinvolgono le lavoratrici e i lavoratori, in caso contrario non escludiamo in futuro nuove iniziative anche in questa realtà".