Sceglie Genova come porto la nave da crociera più grande del mondo

Dal prossino anno la Msc World Europa,la nave da crociera più grande del mondo, partirà da Genova, scelto come il porto di casa. Porterà a bordo, oltre 9 mila persone, tanti quanti sono gli abitanti di una cittadina come Recco. I passeggeri saranno 6850 (per loro 13 ristoranti) ospitati in 2760 cabine.

Il personale di bordo 2138 persone. La nave, costruita in Francia per l'armatore svizzero Aponte (Msc Crociere) è lunga 333 metri, vale a dire 3 volte il campo di calcio di Marassi, ed è alta 68 metri, cioè tre volte un palazzo di 6 piani.



E' la prima nave che usa come propellente il GNL , il gas naturale liquefatto, quasi zero emissioni inquinanti.

Navi di queste dimensioni hanno bisogno di grandi spazi nei porti. Così come le gigantesche navi portacontainer, che misurano già 400 metri.

Navi capaci di trasportare 24 mila container, cioè quei giganteschi cassoni di metallo, pieni di merce, che poi i camion portano a destinazione. Oggi le navi che attraccano a Genova, non arrivano a 300 metri, e caricano 12 mila container.



Un Container misura 6 metri di lunghezza, 2,5 di altezza e altrettanto di larghezza.

Per ospitare queste navj giganti, Genova realizzerà, a partire dal prossimo anno, una nuova diga foranea. Sarà posizionata 450 metri piu' al largo dell'attuale, Sara' lunga 6 chilometri con fondali profondi 50 metri.

Servira' per i traffici dei prossimi 150 anni.