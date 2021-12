Scania presenta a livello mondiale la nuova gamma di veicoli industriali ibridi

di Redazione

La nuova catena cinematica ibrida di Scania è stata sviluppata secondo la filosofia modulare dell'azienda. L'innovazione per i mezzi pesanti del GE281

Scania sta introducendo veicoli elettrici ibridi (HEV) e veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) che possono essere dotati di diverse opzioni di propulsione tradizionale e di ricarica. In tal modo queste soluzioni sono in grado di soddisfare specifiche esigenze per applicazioni quali trasporti refrigerati, betoniere e distribuzione regionale. La nuovissima e-machine GE281 opera in tandem con un motore Scania a combustione da sette o nove litri, offrendo opportunità uniche per la creazione di soluzioni di trasporto senza combustibili fossili per veicoli industriali pesanti.

La nuova catena cinematica ibrida di Scania è stata sviluppata secondo la filosofia modulare dell'azienda. Questa nuova soluzione accoppia tra loro due motori elettrici combinandoli con l'ultima generazione del cambio Scania Opticruise (2020). È stato creato qualcosa di veramente unico: GE281, una e-machine con erogazione di potenza perfetta e con la possibilità di gestire fino a 36 tonnellate senza il supporto del motore a combustione. Ma c’è di più: poiché la e-machine sostiene sempre il motore a combustione, sia alla partenza che durante l'accelerazione, quest’ultimo può essere ridimensionato sia nella cilindrata che nella potenza. La soluzione ibrida garantisce un risparmio di carburante fino al 40% nelle operazioni urbane, rispetto ai propulsori tradizionali.

La e-machine GE281 di Scania è veramente innovativa per la soluzione ibrida dei mezzi pesanti. Coniugando due motori elettrici in un alloggiamento comune con le parti essenziali dell'ultima generazione del cambio Scania Opticruise (tramite un doppio albero di ingresso), è stata creata una soluzione unica. Con una potenza in continuo di 230 kW e una presa di forza al cambio, è ideale per molteplici applicazioni, senza dover sfruttare il motore a combustione.

"Il GE281 è qualcosa di nuovo nel settore dei veicoli industriali pesanti", afferma Fredrik Allard, Senior Vice President and Head of e-mobility nel dipartimento Sales & Marketing di Scania. "Con questa quarta generazione di veicoli ibridi, riusciamo a soddisfare le esigenze di molte più applicazioni rispetto alle generazioni precedenti, dimostrando come sostenibilità e innovazione siano sempre al primo posto tra gli obiettivi di Scania”.

L'ultima generazione di veicoli ibridi Scania è disponibile come HEV e come PHEV, in combinazione con cabine delle serie P, G e L. Gli autocarri possono essere autotelai oppure trattori stradali. Il motore a combustione della piattaforma da 7 litri è disponibile in tre potenze, così come il motore da 9 litri. Tutti i motori Scania Euro 6 possono essere alimentati con olio vegetale idrotrattato (HVO), inoltre alcuni sono compatibili anche con biodiesel FAME (vedi tabella sotto).

Il GE281 di Scania offre 230 kW di potenza in continuo e 290 kW di picco, mentre la coppia massima è di 2.100 Nm. Ha sei marce avanti e nessuna frizione tradizionale, poiché un ingranaggio planetario si occupa di tale attività, fornendo cambi marcia senza interruzione della coppia. Questa soluzione fornisce inoltre un'eccellente guidabilità a basse velocità e la presa di forza può essere innestata con il veicolo in movimento, sia in modalità elettrica che con motore a combustione.

"L'esperienza di guida può essere effettivamente paragonata a quella che si ottiene con un'auto dotata di sistema a doppia frizione", dichiara Allard. "E con questa soluzione, possiamo offrire tutte le funzioni di supporto a cui i clienti Scania sono abituati, come il cruise control adattivo con active prediction e controllo della velocità in discesa. Un altro importante miglioramento è la frenata rigenerativa, ora continua, importantissima considerando che la e-machine è la fonte frenante primaria in questi veicoli".

Scania è uno dei pochi grandi OEM che si impegna a offrire veicoli pesanti ibridi. Scania è infatti pioniera in questo segmento dal 2014, quando è stata introdotta la prima generazione con un'autonomia in modalità elettrica fino a due chilometri. "Questo dato suona ovviamente irrisorio oggi che offriamo fino a 60 chilometri di autonomia, ma è stato un primo passo importante per il nostro settore", afferma Allard. "Con la prima generazione, Scania ha iniziato a insegnare sia a noi che ai nostri clienti il potenziale delle zero emissioni allo scarico, il silent mode e un sostanziale risparmio di carburante fornito dalla soluzione ibrida. Con il GE281 abbiamo raggiunto un nuovo livello. La e-machine eguaglia e spesso supera ciò che il motore a combustione può offrire, creando così l'opportunità di ridimensionare il motore a combustione interna (ICE) e risparmiare carburante e peso. L'ICE è motivato solo dalla sua capacità di offrire l'autonomia necessaria per percorrere tratte più lunghe tra diverse attività".

"I nuovi ibridi Scania sono una soluzione intelligente per compiere grandi passi avanti verso l'elettrificazione completa e un sistema di trasporto sostenibile", afferma Ema Ceco, Product Manager e-mobility, Scania Sales & Marketing. "Offrono anche il meglio rispetto a ciò che è disponibile oggi quando si parla di flessibilità e uptime. I motori sono uguali dal punto di vista della potenza. Utilizzando esclusivamente la e-machine in aree urbane sensibili non significa perdere potenza. Per esempio, uno Scania L 280 6x2*4 PHEV rappresenterebbe una perfetta soluzione in aree urbane ad alta densità; pienamente in grado di operare in modalità elettrica laddove sono richieste emissioni zero e livelli di rumore inferiori a 72 dB".