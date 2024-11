Savona: ubriaca guida contromano, denunciata e patente ritirata

I carabinieri della stazione di Carcare (Savona) sono riusciti, con non poco sforzo, a far accostare una donna di 47 anni residente in Val Bormida, che stava percorrendo la SP 29 tra Rocchetta di Cairo e Carcare in maniera estremamente pericolosa. La donna, infatti, sbandava vistosamente e procedeva contromano per lunghi tratti, mettendo seriamente a rischio l'incolumità di altri automobilisti.

L'allarme dato da un automobilista - L'allarme è stato lanciato da un automobilista che, con grande difficoltà, era riuscito a evitare una collisione frontale con il veicolo della donna. Dopo l'incidente sfiorato, l'uomo ha prontamente fatto inversione di marcia, ha chiamato il numero di emergenza 112 e ha iniziato a seguire la vettura a distanza di sicurezza, aggiornando i carabinieri in tempo reale sul percorso del veicolo.



Bloccata e denunciata - Dopo pochi minuti, la vettura è stata intercettata e fatta fermare a fatica a Carcare da una pattuglia dei carabinieri. La donna è stata sottoposta alla prova dell'etilometro, risultando con un tasso alcolemico quasi sei volte superiore al limite consentito dalla legge. Di conseguenza, la sua patente è stata immediatamente ritirata e la donna è stata denunciata in stato di libertà alla locale autorità giudiziaria.



Sequestro del veicolo - La vettura su cui viaggiava la donna non è stata sequestrata, poiché di proprietà di un'altra persona. In circostanze simili, la legge prevede normalmente la confisca del veicolo di proprietà del conducente, ma in questo caso non è stato applicato il provvedimento di alienazione definitiva del veicolo.