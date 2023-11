Savona: trasformazione fronte mare di Levante, firmato primo accordo tra governo ed enti territoriali

"Valorizzazione e riqualificazione degli spazi fronte mare, co-pianificazione e sinergia tra gli Enti per assicurare uno sviluppo sostenibile del territorio savonese e delle attività del suo porto". Sono punti chiave del futuro fronte mare di Levante di Savona illustrati a un evento alla Fortezza del Priamar che ha visto la partecipazione del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi del presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti; del sindaco di Savona, Marco Russo; del sindaco di Albissola Marina, Gianluca Nasuti; del commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Piacenza; dell'amministratore delegato Aspi, Roberto Tomasi e del Commissario straordinario di governo per l'Aurelia-bis, Matteo Castiglioni.

Il Ministero delle infrastrutture, Regione Liguria, AdSP, ASPI, ANAS e gli Enti territoriali hanno inoltre sottoscritto un Accordo per l'accessibilità e la riqualificazione del Levante di Savona "che troverà puntuale definizione mediante l'adozione di specifico Protocollo da sottoscrivere entro il 31 gennaio 2024 - condividendo la necessità di individuare congiuntamente gli interventi urgenti, e le relative fonti di finanziamento, necessari per migliorare le criticità relative all'accessibilità al Porto e alla città di Savona nonché per riqualificare la fascia costiera compresa fra la vecchia Darsena e la Passeggiata degli Artisti in sintonia con gli obiettivi del Masterplan".

Il sindaco e il Commissario straordinario Piacenza hanno evidenziato la pianificazione congiunta di un Masterplan unitario volto a valorizzare una vasta area del fronte mare, dalla Torretta di Savona alla Passeggiata degli Artisti di Albissola Marina, "connaturata da grandi potenzialità per diventare uno spazio pubblico vissuto ed elemento di attrattività per il turismo rappresentando, al contempo, una sintesi positiva delle attività urbane con quelle portuali". Il Masterplan si inserisce nell'ambito delle attività connesse alla redazione del nuovo Piano Regolatore di Sistema Portuale con riferimento alle aree di co-pianificazione già individuate in accordo con i comuni che afferiscono ai bacini portuali di Savona e Vado ligure nel DPSS (Documento di Pianificazione Strategica di Sistema). Si prevede di riqualificare la passeggiata ciclo-pedonale attraverso un ripensamento degli spazi di sosta delle imbarcazioni e una riorganizzazione delle aree collettive e prospetta una nuova qualificazione di alcune strutture esistenti ripensando alle aree di sosta con un parcheggio che sia a servizio della nuova viabilità con l'obiettivo di sgravare i due comuni dal traffico diretto al porto. Il progetto è suddiviso in 5 quadranti, partendo da ponente nel tratto di lungomare che si estende dalla Torretta fino ad arrivare a levante al cosiddetto "Scoglio della Madonnetta" per ricongiungersi con la Passeggiata degli Artisti di Albissola Marina.

"Con la nuova alleanza porto-città va avanti anche a Savona la progettazione dei waterfront delle principali città liguri, la riqualificazione paesaggistica ha un valore economico e turistico di particolare rilievo perché unirebbe Savona ai comuni del Levante savonese favorendo i flussi delle merci e delle persone". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta la firma dell'accordo per l'accessibilità e la riqualificazione del Levante di Savona sottoscritto da Mit, Regione Liguria, Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Aspi, Anas ed enti territoriali. "Guardiamo al mare come risorsa e bellezza per il territorio - aggiunge il presidente Toti -, come frontiera di interscambio marittimo e sviluppo del nordovest, di cui la Liguria è punto di riferimento". "È fondamentale collegare i caselli autostradali di Savona e Albisola con l'Aurelia bis e completare i collegamenti interni al porto. - sottolinea il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi - L'impegno a realizzare gli importanti interventi infrastrutturali è stato sottoscritto oggi attraverso due importanti protocolli, quello con Aspi che prevede lo stanziamento di 20 milioni, mentre quello con Anas e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti viene previsto il completamento delle opere legate all'acceso dell'Aurelia Bis". "Il masterplan si inserisce nelle attività di pianificazione dell'Autorità portuale e costituisce un'opportunità di rilancio per il territorio savonese e il suo porto", dichiara il commissario straordinario dell'Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Piacenza. "Quella di oggi è una giornata molto importante per la città di Savona e per tutti i Comuni d'ambito portuale. - interviene il sindaco di Savona Marco Russo - Il masterplan rappresenta finalmente il disegno organico di una porzione strategica che è la porta di ingresso alla città, ma è anche simbolo di un passato industriale e portuale che poi si è trasformato in area di degrado. Questo disegno, finalmente, potrà simboleggiare il rilancio della città insieme al suo porto".