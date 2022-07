Savona, ruba un borsello e si tuffa in mare per sfuggire alla polizia: bloccato e denunciato

di Redazione

Pittoresco tentativo di fuga dell'uomo, comunque raggiunto dagli agenti. Nel corso delle ricerche sequestrate anche tre borse con marchi contraffatti

Ruba un borsello, tenta una fuga molto pittoresca, ma viene comunque fermato dalla polizia: è successo a Savona sabato pomeriggio, quando un uomo, dopo aver preso da un veicolo in sosta il borsello, ha provato a sfuggire ai controlli degli agenti intervenuti in via Cimarosa.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, l'uomo avrebbe provato prima a mescolarsi tra alcuni bagnanti, poi si è addirittura lanciato in acqua fingendo di fare il bagno: tutti espedienti inutili, visto che i poliziotti lo hanno individuato, raggiunto e denunciato.

Nel corso dei sopralluoghi, inoltre, gli agenti hanno trovato, nascoste dietro un cespuglio, tre borse con marchi contraffatti che sono state sequestrate a carico di ignoti.