Savona-Noli, il vescovo regolamenta l'uso delle campane: "Tempi ridotti e intensità diminuita per i rintocchi"

"Le campane non siano fonte di disturbo alla popolazione". Il messaggio arriva direttamente dal vescovo della diocesi Savona-Noli, Calogero Marino, che ha emanato un decreto apposito con nuove regole per l'uso delle campane. Dovranno suonare per novanta secondi, al massimo due minuti e con una intensità "che non sia fonte di disturbo".

"I rintocchi, sottolinea la Diocesi, sono consentiti solo per indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e pietà popolare e richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria. Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti in via eccezionale da parte dell'ordinario del luogo". Ecco dunque il nuovo programma settimanale: nei giorni feriali rintocchi autorizzati dalle ore 7:30 alle ore 21 e nei festivi dalle 9 alle 21 con eccezioni quali la Veglia di Pasqua e la Notte di Natale. Regole che varranno anche per l'intensità che "deve essere regolata in modo tale che, con attenzione al contesto in cui l'edificio di culto è inserito, le campane mantengano la funzione di segno (siano quindi percepibili da parte dei fedeli) ma non siano fonte di disturbo".