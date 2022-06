Savona, nascondono marijuana e coltelli nel camper: arrestati 3 turisti

di Redazione

Il materiale è stato sequestrato. Per i tre ragazzi è scattato l'obbligo di dimora

I carabinieri di Laigueglia (Savona), durante il controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato tre ragazzi tra i 18 e 19 anni, residenti in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.

Nel camper che i tre avevano parcheggiato in una zona interna i carabinieri hanno trovato 150 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, e tre coltelli. Il materiale è stato sequestrato. Gli arresti sono stati convalidati e per loro è scattato l'obbligo di dimora, reso esecutivo sempre dai Carabinieri di Laigueglia.