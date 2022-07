Savona, in corso la bonifica dell'incendio di Arnasco: andati in cenere oltre 50 ettari di bosco

di Marco Innocenti

Danneggiate anche alcune tubature dell'acquedotto di Menosio: la frazione è senz'acqua

E' ancora in corso la bonifica dell'incendio che si è sviluppato nella giornata di ieri nel comune di Arnasco in provincia di Savona. Durante la mattinata è stato operativo un canadair e al momento sta operando un elicottero regionale, oltre a forze a terra con 16 volontari antincendio boschivo, 2 squadre di vigili del fuoco e 2 direttori delle operazioni di spegnimento. Nel primo pomeriggio era partito un nuovo focolare che però è stato subito spento grazie all'arrivo dell'elicottero. Bruciate, a causa dell'incendio, alcune tubature dell'acquedotto di Menosio: la frazione oggi rimarrà senz'acqua fino al ripristino della rete idrica. In totale sono bruciati almeno 50 ettari di bosco.

"Ringraziamo tutti gli operatori - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - i volontari e i vigili del fuoco che in queste ore, come sempre, sono intervenuti prontamente e stanno lavorando per contenere le fiamme. Si tratta di un intervento molto complesso e difficoltoso che sta richiedendo grande impegno di uomini e mezzi". Regione Liguria ha inoltre lanciato una campagna per sensibilizzare sui comportamenti responsabili da adottare per evitare situazioni potenzialmente pericolose. Dal 24 giugno vige su tutto il territorio ligure lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, che prevede il divieto di accendere qualsiasi tipo di fuoco, sia pirotecnico sia per l'abbruciamento di materiale vegetale.