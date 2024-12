Savona, il 20 gennaio al via il corso di Ais Liguria sull'olio Evo

ORTOVERO (SV) - Lunedì 20 gennaio 2025 prende il via nel Savonese il corso sull'Olio Extravergine di Oliva proposto dall’Associazione Italiana Sommelier della Liguria. Le lezioni, che andranno avanti fino al 12 marzo 2025, si tengono alla sede dell’Enoteca Regionale della Liguria di Ortovero (viale Chiesa 18) alle ore 20.30. Le iscrizioni sono aperte al link https://www.aisliguria.it/corsi/129-corso-sull-olio-extravergine-di-oliva-savona-2025.html.

Il corso si articola in 15 lezioni alla scoperta dei segreti dell’olio e del suo impiego con il cibo. «L’olio, così come il vino, rientra a buon titolo tra i prodotti più evocativi della produzione agroalimentare italiana, specialmente quella di qualità – afferma Marco Rezzano, presidente di Ais Liguria – A differenza del vino, tuttavia, sull’olio si conosce ancora poco, e per la maggioranza dei consumatori rimane un semplice prodotto alimentare per il quale il fattore economico risulta determinante, se non esclusivo, nella scelta d’acquisto. La nostra associazione da sempre manifesta una grande attenzione nei confronti dell’olio extra vergine d’oliva attraverso l’organizzazione di corsi, serate a tema, convegni, fino alla creazione del prestigioso concorso regionale "Selezione Ais eccellenze olearie dop Riviera Ligure” all'interno del nostro evento annuale di punta “Mare & Mosto”».

Il corso affronta diverse tematiche, tra cui olivicoltura, composizione e analisi chimica dell’olio, tecnica di degustazione, l’olio in Italia, la combinazione cibo e olio, e include una visita a un frantoio. «Conoscere e riconoscere l’olio sono aspetti essenziali – continua Rezzano – non solo per stabilirne pregi e difetti, ma per combinarlo armoniosamente con il cibo, sia a crudo sia in cottura, per meglio esaltarne le complementarità e fondere le sfaccettature dei diversi gusti. Una porta di accesso che, per la maggioranza, si tradurrà in un uso più consapevole dell’olio nella quotidianità, e che per alcuni potrà diventare l’inizio di un percorso più profondo e articolato». Al termine del corso, previo il superamento della prova d'esame, sarà rilasciato ai corsisti un attestato di partecipazione.

