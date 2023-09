Savona, funivie: la Provincia chiede un incontro urgente al Ministero

La Provincia di Savona sostiene la richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un incontro urgente sull'impianto funiviario tra Savona e Cairo Montenotte dopo che la gara d'appalto con base d'asta di 4 milioni per affidarne i lavori di ripristino è andata deserta. L'iniziativa è stata avanzata dall'assessore comunale allo Sviluppo economico Francesco Rossello.

"L'anticipazione dell'incontro è sicuramente necessaria per non abbassare l'attenzione affinché tutto il lavoro svolto finora per ottenere la salvaguardia dell'impianto e delle forze lavoro allo stesso collegate, - evidenzia la Provincia di Savona in una nota - insieme alle risorse necessarie al ripristino e al riavvio dello stesso, non vengano resi inefficaci da situazioni come quella accaduta ieri e pertanto siamo attivi su questo".

A 4 anni dai danni provocati da una frana a alcuni piloni l'impianto funiviario di Savona è ancora fermo, la società per azioni di Funivie Spa che gestiva l'infrastruttura per il trasporto di carbone e rinfuse dal porto all'entroterra è stata posta in liquidazione a inizio 2022 e da allora sono subentrati tre commissari.

Ora il commissario Vittorio Maugliani di concerto con il ministero potrebbe decidere di andare avanti con una procedura di gara ristretta a inviti.